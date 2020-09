Pero… ¿por qué les votamos?

Ya es oficial. Tenemos los peores políticos del mundo civilizado y aún del no tanto. A la altura Trump, Quim Torra (duele decirlo) o Johnson o incluso aquellos que, como Bolsonaro, encomendaron la epidemia al Sagrado Corazón de Jesús. Yo me resistía a admitirlo; ¿peores que los italianos, reputados como los más jetas del planeta? No puede ser…

Pero es. La evolución del covid19 a lo largo de este mes de septiembre deja claro que España no ha hecho los deberes. Ya en mayo se sabía que la pandemia rebrotaría y se aconsejaba incrementar plantillas de atención primaria en unos cuantos miles de facultativos, mejorar el tiempo de respuesta de los tests y preparar rastreadores. Con independencia de otras variables, como que la economía española va montada sobre el ocio, una vez más el sistema autonómico -bueno en otras cosas- se nos manifiesta como un desastre. En Castilla y León se ha trabajado razonablemente el abastecimiento de tests y los rastreadores, pero la plantilla de atención primaria sigue igual, es decir peor. No ha llegado el dinero gordo del Gobierno Central. En Madrid ni eso, lo de la comunidad vecina es desolador. Ni tests, ni rastreadores ni nada de nada… Y Díaz Ayuso, con todas las cautelas resultantes de polémicas muy intoxicadas, va por debajo de Torra, que para mí es el indicador de que uno debería irse para casa, y rapidito…

Bien, todos sabemos las razones. Hay una marcada divergencia entre el interés general y el interés partidista. Inmersos en la peor crisis económica y sanitaria desde la guerra, lo normal es que los partidos dejaran de lanzarse muertos a la cara y pactaran. De hecho es un clamor social: ¡hagan su trabajo! Pero no es este un país que premie el pacto.

Ejemplos hay muchos, desde el abnegado PCE de Santiago Carrillo, el catalanismo moderado, el PSOE que invistió a Rajoy… Parece que pactar apareja pérdida de votos. El electorado castiga al estadista y prima al oportunista.

Y me pregunto porqué. No creo en las visiones tardorrománticas del cainismo congénito del “carácter nacional”, en las dos Españas ni nada de eso. Así que ¿qué pasa aquí? ¿A qué esta querencia del electorado a castigar al generoso y premiar al egoísta?

Si la opinión pública piensa así es porque los formadores de opinión pública les trasladan ese relato. Es complicado acertar con quienes son realmente los que hacen opinión pública. Humoristas, famosos, cuñados, tertulianos, las redes… hace tiempo sustituyeron a los medios como diseñadores de tendencias.

Evidentemente las noticias influyen, si bien los periodistas en general tendemos a cebar los aspectos negativos frente a los positivos, pero esto es igual aquí que allí, así que no explica demasiado.

Otro factor a considerar: el enemigo interno. En un partido hay un líder y varios cientos de supuestos fieles deseando que caiga el líder para encumbrarse ellos en su lugar. Así que cuando un partido de la oposición pacta de sus propias filas llegarán las pedradas mejor tiradas, que si flojo, que si “pactista”… Para acabarlo de arreglar los grandes y pequeños gurus, tertulianos, articulistas, políticos frustrados en realidad, quieren marcar ellos la agenda del líder de su cuerda. Gustan en decirle lo que tiene que hacer. Dentro de un mismo abanico ideológico, el periodista de partido lo que busca realmente es una prebenda, el cargazo que le libere de esta sufrida profesión, el apoyo del aparato para subir en el escalafón… Si está en activo en un puesto modesto es porque algo no ha salido bien, de manera que de un modo u otro está con el “sector crítico”. Y luego está lo de las dos Españas, que ye dicho un tanto alegremente no creer en ello… Pero ahí está…

Hay mucho de holiganismo político. Hay odio al azul por encima del amor al rojo, y al revés. Falta reflexión y sobran emociones. Demasiada pasión y poca formación; nos gusta perdernos en debates estúpidos de instituto (que si memoria histórica, que si el rey, que si Vallecas) y muy poco enfrentarnos a la realidad de las cifras. El dinero.

Enano y contrahecho, mujeriego, cínico y snob, el poeta Sebastian Pope dejó escrito: “Dejad que los tontos debatan sobre las formas de gobierno. Lo que mejor se administra es lo mejor”.