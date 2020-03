Pensamiento colectivo

Si algo está sacando a la luz esta crisis del coronavirus es como el neoliberalismo y el sistema capitalista está tan grabado a fuego en nuestra sangre que será difícil salir de él. Un sistema absolutamente individualista y para nada colectivo, por no hablar de clasista, donde lo que ocurre a los demás, por decirlo así suave “nos la suda bastante” o el famoso refrán “ande yo caliente ríase la gente”. Y me explico.

Parece que solo nos hemos dado cuenta de la importancia de los cuidados y de una red pública asistencial, cuando niños, niñas y mayores han sido enviados, literal, a sus casas y nos han “fastidiado” nuestra rutina diaria.

También ha habido algo positivo ya que ha visibilizado la importancia de estos trabajos de cuidados tan denostados en nuestra sociedad, tan mal pagados y tan precarios, por no hablar que nos debería de haber abierto los ojos sobre el trabajo invisible, de vital importancia para nuestra sociedad, que llevan a cabo las mujeres y que lleva siendo invisibilizado durante años.

Un cierre de colegios y de centros de mayores que no ha ido acompañado de medidas reales de conciliación, ya que las propuestas han sido sin perspectiva de clase ni de género. El teletrabajo, que forma parte de la solución por supuesto, no lo es para una gran mayoría de personas que no tiene la oportunidad de hacerlo y que se sitúan en sectores muy precarizados: servicios de limpieza, servicio de ayuda a domicilio, dependientes de comercios, cajeras de supermercados, y un largo etc…

En segundo lugar ha demostrado la necesidad de un sistema público de salud fuerte. Los recortes practicados durante años, se han demostrado nefastos para crisis como la actual. Mientras lo privado se lava las manos, lo público puede sufrir un colapso por la avaricia y negligencia de unos pocos.

Y aquí viene el tercer punto, la negligencia de aquellos que se han tomado como vacaciones el cierre de 15 días de centros educativos y el teletrabajo. Han inundado pueblos con una irresponsabilidad nunca vista, poniendo sus intereses individuales de ocio e inmunidad por encima de la empatía. No han pensado que nuestros pueblos, están llenos de personas de avanzada edad, que ya de por sí tienen dificultades para poder acudir a los centros médicos en el medio rural y que lo que necesitan de verdad es nuestro respeto y educación.

En este punto me detengo, porque aquí sí creo que algo ha fallado en el mensaje. En un afán protector, que por supuesto, las instituciones han centrado en los mayores su público a llegar, olvidando que ellos están mucho más acostumbrados a lo colectivo y se ha dejado de lado ese mensaje hacia los jóvenes, que se tomaron el cierre de la universidad como unas vacaciones.

Parece ser, que la gente no ha entendido bien que no se trata de que uno pueda superar el virus, sino que se trata de no contagiar a otras personas, y no olvidar que mientras esto pasa, existe gente que necesita atención por otras patologías, también graves, y que necesitan ser atendidas.

Por último, también se ha demostrado un clasismo exacerbado. Hemos agradecido por activa y por pasiva a la sanidad pública olvidando por ejemplo que las trabajadoras de la limpieza, auxiliares, celadores y mucho otro personal también forma parte de ella. Y hemos olvidado en nuestros agradecimientos a todo el personal precario, como personal de supermercados, que están teniendo que soportar, no solo como las medidas no son para ellos, sino la incomprensión de otras muchas personas. Porque mientras acaparamos comida sin parar, no nos damos cuenta que eso repercute directamente en otras personas que lejos de poder conciliar son llamados a doble turno, y encima sin ninguna protección especial.

Pero todo esto nos tiene que hacer reflexionar y darnos cuenta que tenemos una estupenda oportunidad de revertir todo y empezar a dar la vuelta a los recortes, a las privatizaciones, a los cuidados, y al individualismo. Es decir, puede ser una oportunidad para recuperar el pensamiento colectivo, que nos hace menos vulnerables y mejores como sociedad.