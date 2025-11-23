free web stats

Palazuelos programa para hoy teatro infantil por el 25N

Posted By on 23, Nov, 2025

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha organizado una actividad dirigida al público infantil y familiar con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la igualdad y la prevención de la violencia. La propuesta forma parte de las acciones municipales de carácter didáctico vinculadas a esta conmemoración.

El consistorio ha programado la obra “Lucha como una princesa”, un montaje orientado a promover la igualdad de género entre niños y niñas. La pieza narra la historia de Lilú, una joven que aspira a convertirse en superheroína y que inicia una misión para desarrollar su habilidad: transformar a personas en figuras capaces de afrontar el mal. La función incorpora elementos teatrales de participación con el público y está interpretada por un elenco profesional.

La obra está dirigida por Marta Higelmo, profesora de teatro y actriz en activo, formada en arte dramático, artes escénicas y danza, según detalla el Ayuntamiento.

La representación tendrá lugar el domingo 23 de noviembre a las 19:00 horas en el Salón Escénico del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

