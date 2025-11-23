Palazuelos programa para hoy teatro infantil por el 25N

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha organizado una actividad dirigida al público infantil y familiar con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la igualdad y la prevención de la violencia. La propuesta forma parte de las acciones municipales de carácter didáctico vinculadas a esta conmemoración.

El consistorio ha programado la obra “Lucha como una princesa”, un montaje orientado a promover la igualdad de género entre niños y niñas. La pieza narra la historia de Lilú, una joven que aspira a convertirse en superheroína y que inicia una misión para desarrollar su habilidad: transformar a personas en figuras capaces de afrontar el mal. La función incorpora elementos teatrales de participación con el público y está interpretada por un elenco profesional.

La obra está dirigida por Marta Higelmo, profesora de teatro y actriz en activo, formada en arte dramático, artes escénicas y danza, según detalla el Ayuntamiento.

La representación tendrá lugar el domingo 23 de noviembre a las 19:00 horas en el Salón Escénico del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. La entrada será gratuita hasta completar aforo.