Palazuelos presenta su oferta de actividades para este curso

El Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma ha publicado la guía “Atalaya Activa. Curso Escolar 2025-2026”, que recoge la oferta municipal y privada de actividades prevista para el nuevo curso. El objetivo es fomentar la participación de los distintos sectores de la población y ofrecer alternativas de ocio, formación, convivencia y hábitos de vida saludable.

Entre las propuestas destacan los Programas Deportivos impulsados junto a la Diputación de Segovia. Para los menores se mantiene el programa de Escuelas Deportivas, mientras que los adultos podrán inscribirse en el programa de Deporte Social. En ambos casos, las inscripciones deberán formalizarse en el Ayuntamiento entre el 1 y el 15 de septiembre.

La colaboración con la Diputación también se refleja en los Programas Comunitarios, dirigidos a un público adulto, con actividades como Aulas de Manualidades, Aulas Sociales y Talleres de Promoción del Cuidado y Autocuidado.

De carácter municipal se pondrán en marcha de nuevo la Escuela Municipal de Música, que celebrará una reunión informativa el 4 de septiembre a las 17.00 horas; el Espacio de Estudio y Consulta de Tabanera del Monte, que ofertará actividades como animación a la lectura, ludoteca o club de lectura; y el Espacio Juvenil de Palazuelos de Eresma, que programará actividades para los jóvenes durante las tardes de los sábados.

La guía se completa con otras iniciativas locales como el gimnasio Well Gym del CEIP Arroyo de la Vega, el Centro de Educación de Personas Adultas, la Escuela Local de Idiomas, clubes deportivos como Monteresma y CD Base, así como actividades de capoeira, gimnasia rítmica, kárate o zumba. También figuran opciones de carácter artístico, como la Escuela Nueva Danza o el Taller de Teatro Físico, y propuestas educativas como inglés, robótica y catequesis.