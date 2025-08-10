El viernes 8 de agosto el Ayuntamiento de Palazuelos acogía la subasta de 28 parcelas municipales. Al mejor postor y a partir de un precio mínimo de salida. Concluido el proceso se adjudicaron 13. Doce parcelas en Carrascalejo y 1 en Parque Robledo, lo que supondrá el ingreso de unos 900.000€ en las arcas municipales. Las vendidas son parcelas de entre 350 y 400 m2, para viviendas unifamiliares, que salieron a un precio de 168€ el metro cuadrado, según la tasación previamente encargada por el ayuntamiento que preside Jesús Nieto.

Quedaron desiertas las subastas de cinco parcelas para suelo empresarial no comercial en Quitapesares (a 130€ el metro). Dos en Robledo, una de ellas de uso comercial y la más cara (a 180€ el metro). Otras cinco de vivienda en Carrascalejo y una comercial en el mismo barrio. Se abre ahora un periodo de un año para que todo aquel que quiera comprarlas lo pueda hacer al precio estipulado. La primera oferta en llegar se queda la parcela.

Nieto valoraba con satisfacción el resultado final. “El dinero se destinará de acuerdo a lo presupuestado, a adecuar el entorno del Arroyo de la Vega, con una plaza en la zona del Polideportivo y una nueva calle”, señalaba.

Las parcelas públicas son el resultado de las negociaciones hechas a primeros de este siglo para promover los diferentes planes parciales sobre los que se ha asentado el crecimiento del pueblo. Cesiones de suelo que aportan una bolsa de suelo público para dotaciones y también para promover vivienda. Si la parte positiva es que efectivamente se consiguen unos fondos añadidos para mejorar un municipio aún necesitado de infraestructuras, la negativa es que vendiendo al mejor postor no se atemperan precisamente las inercias inflacionistas que encarecen la vivienda. Hace dos años, en el mercado había disponibles parcelas privadas de suelo urbano por algo más de 100€ el metro en Palazuelos. Así las cosas, los precios de la vivienda final se han disparado con precios que superan los 1.800€ el metro cuadrado.

Vox no es “LGTBI Friendly”

Previamente, la víspera, se celebraba un pleno cuasi vacacional. Se aprobaron los festivos locales para 2026 y en el apartado de mociones salió adelante la relativa favorecer la normalización del colectivo LGTBI, moción que contó con el voto en contra de Vox y el respaldo del resto de partidos.