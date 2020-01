Nuevos retrasos para la Ordenanza de protección del Acueducto

La Ordenanza de Protección del Acueducto va para largo. En realidad para más largo aún, que el texto se lleva anunciando casi tres años sin que nunca llegue a ver la luz. A través de una nota de prensa, el Ayuntamiento ha anunciado este 22 de enero que “va a replantear el texto de esta Ordenanza” para vincular su contenido al de otras ordenanzas, algunas ya en vigor y otras también en proceso de revisión, como la de Convivencia Ciudadana, Terrazas o Circulación. Según el mismo texto, con este planteamiento “se quiere dotar de una mayor operatividad administrativa a la futura Ordenanza de protección del Acueducto, así como de una mayor visión de conjunto de la ciudad y de su principal monumento”.

Lo cierto es que ha sido precisamente la “complicada adaptación a leyes, normativas y ordenanzas ya existentes” el pretexto más repetido en los últimos años para justificar reiteradamente los retrasos en el nacimiento de la Ordenanza del Acueducto aunque, a la vista del nuevo planteamiento, ese trabajo no ha sido satisfactorio ya que ahora requiere “replantearse” la redacción, no sólo para esta esperada norma municipal, sino para varias más a la vez. Por supuesto, en estas condiciones la nota no insinúa siquiera una fecha para que los textos vean la luz.

“La concejalía de Patrimonio Histórico impulsará, en colaboración con otros departamentos municipales, la redefinición de las ordenanzas dándoles una unidad e interrelación que permita ser más eficaz en su aplicación, incluyendo un procedimiento administrativo sancionador único para todos estos documentos normativos”, se lee en la comunicación enviada desde la Alcaldía en la que también se apunta que “a pesar del inicio del nuevo tiempo para replantear el texto el Ayuntamiento mantiene la vigilancia y control sobre los usos, acciones y actuaciones que puedan incidir negativamente en el monumento”.

Según explican, Patrimonio “está trabajando” paralelamente en un plan de acciones de conservación del monumento en base al plan de gestión del Acueducto y de “los múltiples estudios” y trabajos que se han realizado entre los que cita los encaminados a la obtención de un modelo 3D del monumento realizados en 2019 o un estudio geotécnico, pendiente para este año.