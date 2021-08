4 Comments

Empecemos por lo obvio. Que de los segovianos llamados a vacunación solo un 12% haya pasado por alto la convocatoria es un gran éxito. Es cierto que el porcentaje baja según la edad, hasta el 25% en tramos de 40 a 49 años, pero también hay que considerar las fechas, el personal en confinamiento o que ha padecido el covid hace menos de seis meses… Una vez más, importa no convertir la anécdota en categoría: la vacunación está siendo un éxito.

Pero esto va de negacionistas, de (sin)razones para oponerse a la vacuna. Al respecto, debo decir que la inmensa mayoría de estos reticentes a la vacunación lo son por razones más egoístas que ideológicas.

Con los “antis” ideológicos no hay nada que hacer. Son así. Además pululan por todo un cocido de pseudo-argumentos, desde descacharrantes teorías de la conspiración, a disparatados sesgos naturalistas (lo natural es mejor). No vale la pena perder el tiempo con ellos. Para mí son los típicos “cuñaos” del siglo XXI, unos bocazas que se creen muy listos y a poco que rascas ves que todo lo que saben es gloguear con el móvil. Unos paletorros integrales sin remedio.

Como mucho mencionar esa otra falacia consistente en considerar “objetivamente malo” todo aquello que apareja beneficios millonarios. Viene a decir el tropo, asentado además en algún que otro médico o sanitario iluminati, bochorno de la profesión, que como hay tantísimos intereses detrás de las farmacológicas, todo lo que hacen tiene una inmoral finalidad lucrativa contra la que hay que luchar. Traducido, siempre que hay millones en juego -y en el caso del covid imáginense la millonada-, hay que sospechar cuando no ponerse de frente. Esto es como “sospechar” de la electricidad porque las empresas del sector ganan billones. Realmente estúpidos argumentos que a poco que se conozcan las ventajas de la bombilla y los estragos de la gripe, la viruela, la polio, el sarampión, la meningítis, la septicemia, hepatitis, difteria, y tanta y tantas lacras, caen por su propio peso.

No es ese el negacionista que me interesa. Me interesa el reacio a vacunarse “recuperable”. Básicamente, aquel que pasa de vacunarse por puro egoísmo. El que pone en el platillo de la balanza los posibles efectos secundarios “para él”, y termina considerando que ante las dudas mejor no correr riesgos… él…

Toda vacuna tiene un margen de inoperancia. No inmuniza al 100%. Lo vemos en el covid, que algunas se quedan en el 96%, otras al 80%… Ocurre que son porcentajes residuales en aras de alcanzar el objetivo real, la inmunidad de rebaño. Si un porcentaje sustancial de la población se vacuna el virus no encuentra portadores, decae y desaparece (luego volvemos con eso, porque en realidad, hablando de coronavirus de alta mutabilidad y enorme poder de contagio, mejor haríamos hablando de recircular, cosa bien distinta). Así que, a priori, podríamos pensar que en porcentajes del 10, del 20% es irrelevante si se vacunan o no. De manera que la falacia está en que dado que uno más uno menos es irrelevante ante el cómputo total, ¿por qué exponerme yo a los efectos secundarios de una vacuna recién inventada, que con cierta frecuencia te deja dos días hecho polvo, y en el peor de los casos puede derivar en un trombo (efecto, dicho sea de paso, cada día más en entredicho).

El egoísmo siempre es un muy buen argumento, especialmente si al otro lado solo hay altruismo. En cualquier caso no está de más señalar que los efectos secundarios son epidemiológicamente irrelevantes y los más, médicamente cuestionables. Por ejemplo, los efectos graves asociados a trombos no se han probado fehacientemente y descansan sobre “principios de prudencia”, metodológicos que no científicos. Y aún poniéndonos en lo peor estadísticamente comparables a la posibilidad de ser atropellado por un camión Mercedes de color blanco. Frente a eso está el hecho constatado, objetivo y cierto que, además de avanzar en la inmunidad global, el vacunado ofrece en un inmenso porcentaje una mayor resistencia a la sintomatología grave. Dato que por sí solo debería ser suficiente como para convencer al más nihilista.

Pero al egoísta solo se le convence desde el egoísmo. Y aquí interviene el efecto “recirculación“. Si en un plazo breve no nos vacunamos toda la humanidad, incluidos los que han padecido la enfermedad en las primeras fases, nos exponemos a que el virus siga mutando. Suponga que usted ha pasado el covid y considera que los posibles efectos secundarios no le compensan (que sí que le compensan). Pues corre usted el riesgo de infectarse de una nueva variante. Nueva variante que, a lo mejor y en principio, no le hará nada, pero pasará a un tercero, donde es estadísticamente impepinable que terminará mutando en otra y así hasta salga alguna cepa totalmente inmune a la vacunación y contra la que usted, amigo reacio, está tan virgen y expuesto como lo estaba en febrero de 2020. Vuelta a empezar.

Es el problema de la recirculación, que ya se intuye que va a traer cola y probablemente obligará a nuevos procesos de vacunación masiva a medio plazo, que tengan por seguro, terminarán siendo obligatorios (de hecho, deberían ser obligtorios ya) . Ojalá no y ojalá podamos erradicar el SARS-Cov 2, tal como pasó con el SARS Cov 1 (el síndrome respiratorio agudo). Pero que este ojalá acaezca pasa ineludiblemente por la vacunación global. Usted incluido. No hay excusas.