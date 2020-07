Este jueves se celebró la esperada comparecencia del actual presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la comisión de investigación sobre todo el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León, y un largo etcétera donde se incluye la famosa “Perla Negra” o llamada oficialmente el Centro de Soluciones Empresariales de la Junta de Castilla y León en Arroyo de la Encomienda, o las “embajadas” en el exterior.

Casi dos horas de comparecencia que se resumieron en: poco o nada tengo que aportar, era ajeno a los hechos, no se me informó, nunca he ido a la oficina del exterior, no se quién es el propietario y el famoso no me consta, utilizado por algunos dirigentes del PP cuando tienen que acudir a sedes judiciales a declarar.

Era de esperar que no íbamos a salir de dudas, ni se nos iban a esclarecer los presuntos chanchullos de la Junta de Castilla y León en más de 30 años de hacer y deshacer a su antojo, pero algo más si esperábamos. No en vano, el actual presidente de la Junta de Castilla y León tuvo competencias de Gobierno durante los años de la trama, como Consejero de Presidencia, y como Consejero de Interior. Pero vista y escuchada la declaración pues parece que el estaba allí cuan estatua de piedra sin ver, ni oír y sin hablar.

Eso sí, no dudo en reclamar todo el peso de la ley sobre las personas que lo merezcan. No debemos olvidar, que a finales del año 2019, en un cinismo sin precedentes, la Junta de Castilla y León se presentaba como acusación en el caso Perla Negra, solicitando unos cuantos años de prisión para Begoña Hernández y Rafael Delgado, después de haberles defendido en reiteradas ocasiones durante varios plenos de la anterior legislatura. ¿les suena lo del chivo expiatorio? Pues eso.

Aunque lo más surrealista de la declaración de Mañueco en la Comisión, ha sido la afirmación por parte del presidente, de que en la actualidad hay dos ex altos cargos de la Junta imputados, pero según sus palabras, imputados a título personal y no como miembros de la Junta. Así sin sonrojarse lo dice, como si su posición dentro del ejecutivo no tuviera nada que ver en la presunta trama de pago de comisiones.

Pero el presidente no se quedó ahí. Anunció una compliance que en castellano se trata de un cumplimiento normativo para que los altos cargos cumplan la normativa ¿Acaso no debieran cumplirla ya, teniendo en cuenta, que aunque sus puestos sean de confianza y de libre designación, se deben al bien común, a lo público?

Aunque para papelón el de los dos procuradores de Ciudadanos. Primero el presidente, Jose Ignacio Delgado Palacios, que ha pasado de afirmar hace un par de años “que el PP crea corrupción en la Comunidad” y que existía “falta de voluntad para que la comisión eche andar” (recordemos que la anterior legislatura ya hubo abierta una comisión de investigación que se paralizó por las maniobras del PP), a defender las posturas del presidente de la Junta de Castilla y León desde su posición de presidente de la Comisión.

Y mención aparte el procurador Javier Panizo, encargado de realizar el “interrogatorio” bastante ligth, que pasó de denunciar las trabas en la anterior legislatura a la Comisión de Investigación, a afirmar que el presidente había actuado con sinceridad.

En definitiva, parece que nada va a aportar esta Comisión. No creo que la ciudadanía pueda salir informada, ni que se vaya a ir a ningún sitio con la investigación parlamentaria. Ahora bien, tenemos una cosa en común con Fernández Mañueco, tampoco nos consta, en nuestro caso, que vayamos a sacar nada en claro.