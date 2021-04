La familia Bosé está de doble actualidad en Segovia. Por un lado, la venta de la casa azul de Brieva, residencia que fuera durante 20 años de la finada Lucía Bosé, matriarca del clan y fallecida de coronavirus en el hospital de Segovia a los 89 años. “Casa espectacular con sello inconfundible de su propietaria” de 430 metros y 495.000€ de coste (razón aquí).

Por otra, hay que agradecer al periodista Jordi Évole que alerte a la juventud de los peligros de la droga con una impactante entrevista a Miguel Bosé, en la que el hombre, además de advertir de los perniciosos efectos de décadas de colocones y sexo salvaje, se reitera en sus tesis negacionistas, niega que su madre falleciera de covid, que la OMS esto, que la mascarilla lo otro… Cabe recordar que hay una segunda parte de la entrevista (a emitir el domingo) en la que Bosé se extiende más sobre el negacionismo, que probablemente Évole, anticipando ahora lo más gordo, estuviera generando expectativas para mejorar su próxima audiencia. Lo digo porque el propio Bosé ha matizado sus declaraciones y sostiene ahora que el “bicho existe”, que ha matado a mucha gente, y les dice a sus (desdichados) “seguidores” que “cuando os llegue una noticia buscad, no os paréis solo en una voz. Hay que escuchar muchas. De esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede”, explicaba en Twitter.

Siempre me ha parecido Miguel Bosé un tonto de capirote de mucho cuidado. De su difunta madre, que efectivamente murió sedada (como es lo suyo) y en las dramáticas circunstancias de marzo de 2020 comunes a miles de ancianos, hay que decir, también, que cuando la buena mujer hablaba subía el pan, pero en su descargo recuerdo su lucha por el feminismo (feminismo de clase alta, bien es verdad) y que en el pueblo, Brieva, hablan bien de ella. Mujer participativa, buena, dispuesta a echar siempre una mano…

Confundimos cultura con sabiduría, cuando ejemplos sobran de cátedros tontos del culo y analfabetos admirables. Tampoco andamos mucho más finos para discriminar erudición y apariencia de… Lo digo porque me da que lo único que Miguel Bosé ha leído en su vida son los versitos de sus canciones (aunque él dice que de pequeño leía mucho, pero es lo que tiene la farlopa, la desmemoria). De los que se creen que tener de padrino a Visconti y haber jugado con Picasso ya te doctora. En estas condiciones, seguidores de Miguel Bosé, lo mejor es precisamente no contrastar nada. Si no tienes ni puta idea de virología, como es manifiestamente el caso, lo mejor es obedecer al médico del CAP a pies juntillas y desoír cualquier otra información en sentido contrario. Créanme: les va el pellejo.

Que conste que no cargo contra este tontorrón por carente de títulos, aunque puestos a pontificar no viene mal ni que sea uno de peluquería. Arremeto contra el que sin otros fundamentos que “lo he leído por ahí” y sin fondo para digerir datos complejos confunde al personal con tesis cambiantes, ahora asumiendo este relato, ahora el otro, largando un titular, luego reculando, siempre con sustratos conspiranoicos de enteradete de barra de bar. Estos tipos matan. Oveja modorra vuelve a ciento.

En cosas de salud, hay que hacer caso a la voz autorizada. A la ciencia pura y dura (y en otros aspectos de la vida, mejor nos iría). Siempre habrá matices y discrepantes, siempre, pero es que en el caso de covid en la comunidad médica impera una unanimidad global sin precedentes. Consta el factor de transmisión, el modo de contagio, su terapia y control (que pasa sí o si por la vacunación). Tenemos una descripción general probada, asentada, incuestionable y documentado como ninguna otra enfermedad. Los detalles sobre si 7 trombosis sobre 7 millones de casos, o si en su origen el virus se liberó o lo liberaron, tecnicismos sobre la puesta en marcha de tal fármaco, no pueden apartarnos de lo que racionalmente sabemos.

Ante el desastre la naturaleza humana tiende a la sospecha. ¿Habrá sido Dios el que por nuestros pecados ahora nos castiga? ¿No habrá un poder en la sombra que juega con nosotros y nos mantiene cerrados en casas consumiendo 5G? Cuanto más burro es uno y más indocumentado, más sencillas y diáfanas nos parecen las respuestas.

El problema viene cuando pones un micro al tonto del pueblo. Muchos ven en él al portavoz de sus sospechas. Hete aquí al que dice lo que yo me venía barruntando. Que las cosas no son lo que son. Que esto que me cuenta el médico son pamplinadas. Y con las mismas me paso por el forro el turno de vacunación, persisto en la idea de montar la barbacoa para los veinte descerebrados de la cuadrilla, y en definitiva legitimo mi propia burricie.

¿Por qué? ¿Porque lo dijo Miguel Bosé? ¿En cosas de neumonías hacemos caso al médico o a los cantantes? Tengan presente que si el negacionismo solo encuentra la voz de un bobo como Miguel Bosé será por algo.