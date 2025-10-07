Microteatro en la Cárcel ha puesto el broche de oro a la temporada 2025 con una acogida excepcional por parte del público. Un total de 1.165 personas asistieron a los seis espectáculos representados el pasado viernes 3 y sábado 4 de octubre, marcando la cifra más alta de asistencia en las tres sesiones celebradas este año.

La venta anticipada online agotó los “circuitos”, una fórmula que permite al espectador disfrutar de seis piezas teatrales breves, eligiendo libremente el orden, horario y obras. Este éxito reafirma la fidelidad del público segoviano al teatro de pequeño formato.

Impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, esta iniciativa sigue consolidándose como una de las propuestas culturales más esperadas del año. Tanto en mayo como en septiembre se superaron los 1.000 espectadores, y en octubre se ha batido un nuevo récord, con casi 200 asistentes más respecto a las ediciones anteriores.

El concejal de Cultura, Juan Carlos Monroy, ha destacado que “el humor y la comedia son los géneros que triunfan en un programa donde la calidad interpretativa de los actores consigue enganchar a los asistentes, que siempre están atentos a la actividad anual de Microteatro”.