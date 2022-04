5 Comments

¿Habrá que llevar la mascarilla este 20 de abril en los colegios de Segovia? Pues, de momento y hasta nueva orden, sí que habrá que llevarla. Y todo aquel que trabaje en interiores en dependencias de la Junta también tendrá que llevarla puesta.

Si bien el consejo de ministros aprobaba la víspera y conforme a lo previsto el decreto por el cual ya no es obligatorio, -salvo excepciones que con carácter general no afectan ni al ámbito escolar ni a los centros de trabajo- el uso de la mascarilla en interiores, la Junta ha emitido directrices recordando que hasta que no se modifiquen los protocolos covid vigentes tanto en centros educativos como espacios de trabajo de la propia Junta, la mascarilla seguirá siendo obligatoria. Así lo confirmaba el delegado de la Junta en Segovia, José Mazarías, señalando que, en el caso de las escuelas, debe ser la consejería de Educación la que modifique el protocolo en vigor si finalmente se opta por asumir la medida en Castilla y León.

Se trata en consecuencia de una medida que irrumpe con la mayor de las confusiones posibles; mientras la ministra de Sanidad, Carolina Darias, informaba que la mascarilla no será obligatoria en el ámbito escolar, desde la Junta se insiste en que tal prerrogativa corresponde al gobierno autonómico, al menos en su adaptación.

¿Puede la empresa obligar al uso de la mascarilla?

Parecido pasa con la decisión de usar o no mascarilla en las oficinas. En su comparecencia para “explicar” la medida, la ministra refería que si bien con carácter general el uso del tapabocas ya no es obligatorio en interiores de centros de trabajo, no obstante y en cada empresa, “los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, y de acuerdo con la correspondiente evaluación del riesgo del puesto de trabajo, podrán establecer las medidas preventivas adecuadas que estimen convenientes, como el uso de mascarilla”.

Lo que sí queda claro es dónde sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla. Según el avance del texto “las mascarillas seguirán siendo obligatorias en el interior de servicios y establecimientos sanitarios, así como en el transporte público (aéreo, por ferrocarril, barco o autobús) cuando no se garantice la distancia de seguridad”. Además el Ejecutivo recomienda el uso responsable de la mascarilla entre la población vulnerable. En otras palabras, una empresa puede razonar la obligación del uso de la mascarilla pero siempre bajo criterios de prevención de riesgos.

¿Llevar o no llevar?

Es la pregunta que se hace ahora el personal, especialmente aquellos hartos ya de mascarilla. Como cosa positiva, la mascarilla ha sido una herramienta fundamental para reducir los contagios (no solo de covid) al establecer una barrera que limita el ámbito de exposición a gérmenes entre personas. Como argumento para no llevarla, la necesidad de recuperar la normalidad de lucir la cara, de rehumanizar el contacto y la comunicación entre personas tras dos años en que han primado argumentos sanitarios.