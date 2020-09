Luquero fija en 2.2M€ los beneficios para Segovia de prestar al Gobierno 6.3M€ de remanentes

Como informábamos el pasado 28 de agosto, Segovia estará con toda probabilidad en la lista de municipios que acceden a entregar sus remanentes al Gobierno. Solo falta un trámite, y es que las Cortes aprueben la medida. El Ayuntamiento de Segovia informaba ayer de que ya están listos los informes de secretaría municipal e intervención que aquilatan las cantidades que se conmutarán.

La propia Clara Luquero hablaba de seis millones de euros y el resultado final no se ha desmarcado de esa cifra. Oficialmente, los remanentes municipales ascienden a 6.349.611€. Un dinero resultado de las partidas no ejecutadas desde 2013 y que por la ley de estabilización los ayuntamientos no pueden gastar. En toda España la bolsa sube a 15.000M€, unos “ahorros” que el Gobierno precisa desesperadamente para maquillar sus cifras de déficit.

Así se entiende la propuesta hecha a los ayuntamientos: entrega del remanente a cargo de un pago a fondo perdido y la devolución en 10 años de la totalidad del “préstamo”. Yendo al detalle, para Segovia, y según Jesús García Zamora, concejal de Hacienda, eso se sustancia en que este mismo 2021 a las arcas municipales llegarán 900.000€, en tanto en 2022 caerán otro 1.3M€. En total el consistorio espera recibir a mayores entrando en el trato 2.222.000€, además de recuperar en años sucesivos el remanente cedido.

PP: No a la cesión de los ahorros de los segovianos

Para Luquero y su equipo de Gobierno, “todo son ventajas”. Más vale 2.2M€ en mano que 6.3 durmiendo en cuentas bancarias que no se puenden trincar. Para el PP todo lo contrario. Según Pablo Pérez, portavoz del grupo municipal, estamos hablando de “entregar los ahorros de los segovianos“.

“Estamos en contra de que esos 6 millones de euros, aproximadamente, con los que cuenta el Ayuntamiento, según dijo la alcaldesa, que han salido del esfuerzo tributario de todos los segovianos, se destinen a las políticas socialcomunistas del gobierno de Pedro Sánchez y el señor Iglesias y no a los proyectos de la ciudad”, ha afirmado el portavoz popular.

Recuerda el portavoz que el plazo para la recuperación de los remanentes será de 15 años por lo que ese dinero que se le prestaría al Gobierno Central no terminaría de devolverse a los segovianos hasta el año 2037.

En consonancia con este planteamiento, desde la dirección del PP segoviano se ha iniciado una campaña que bajo el lema “Mi ayuntamiento no se expropia” para parar, en palabras de la presidenta provincial Paloma Sanz, ““intentamos parar esta mezquindad del Gobierno”. De momento, consistorios como los de Calabazas, San Miguel de Bernuy, Lastras del Pozo, Martín Miguel, Barbolla, Turégano, Ortigosa del Pestaño, Santa María la Real de Nieva, Collado Hermoso, Fuentesaúco de Fuentidueña o Martín Muñoz de las Posadas, entre otros, lucen una pancarta alusiva.