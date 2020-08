Luquero aboga por la cesión al Gobierno de los 6M€ de remanentes de Segovia

Segovia estará entre los ayuntamientos que dicen sí a la cesión al Gobierno central de los remanentes presupuestarios municipales. En la rueda de prensa tras la Junta Municipal de Gobierno, la alcaldesea de Segovia Clara Luquero, daba el “casi que sí” a la medida (el entrecomillado es nuestro).

El “casi” refiere a que Luquero pospone el “sí definitivo” a que el proyecto de cesión se cierre parlamentariamente y a dos informes dos aún en fase de redacción (va para un mes) y a remitir por la Secretaría e Intervención municipales. Informes que deben responder a la pregunta clave: ¿de cuánto estamos hablando?

Ingresar 2M€ a fondo perdido

Que según Luquero vendrán a ser 6 millones de euros. el total de remanentes acumulados por el consistorio desde la entrada en vigor en 2012 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En palabras suyas, la opción es “dejar el dinero en el banco o participar del fondo, que supondría recibir dos millones a fondo perdido en el peor de los casos y recibir la totalidad del remanente en los próximos 10 años. Hoy por hoy esta es la mejor alternativa“, dijo.

Cabe recordar que estos remanentes, fruto de las partidas presupuestarias no agotadas que se van sumando de ejercicio en ejercicio, solo pueden utilizarse para la amortización de deuda, siendo una pieza clave en el saneamiento de las haciendas locales pero también un duro condicionante al margen inversor de un Ayuntamiento.

Con el covid19, los municipios vieron una ocasión de oro para hincar el diente a esos remanentes. ¿Qué ha pasado? Que el Gobierno ha dado la de cal y la arena. Necesitado de maquillar los balances oficiales para controlar un déficit disparado, ha propuesto -que no obligado- a las administraciones locales el siguiente trato: tú me das los remanentes (15.000M€ en total para toda España) de manera que me entra un más que apreciable ingreso de cara a Bruselas. A cambio yo te doy a fondo perdido una tercera parte de esa cantidad y te devolveré a diez años el total.

El asunto se ha polarizado. Desde los consistorios socialistas, en la línea de Clara Luquero, el trato se ve correcto. Total, son fondos que dormían en una cuenta corriente y de esta manera se movilizan en parte, en tanto hay una promesa de recuperación a 10 años.

El PP, y en Segovia el PP de Segovia, especialmente crítico, lo ve en cambio como un robo. El Gobierno mete mano a la hucha de los consistorios, desoyendo otros mecanismos de movilización del capital.

50.000€ de gasto mensual por la limpieza de escuelas

Luquero también abordó la situación creada en la ciudad a la espera de que se conozcan los detalles del regreso escolar en Segovia. Del Ayuntamiento depende el mantenimiento de los casi 40 centros docentes existentes en la capital. Solo en limpieza añadida por el covid19 el gasto se ha ido a 50.000€ al mes, en tanto la Junta de Castilla y León ha movilizado 600.000€ a repartir para toda la región. “Con suerte llegarán 15.000€”, explicaba Luquero.