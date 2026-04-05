6 Comments

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León ha coordinado este miércoles el rescate en helicóptero de una mujer de unos 30 años herida por la mordedura de un perro en una pierna en las inmediaciones de la cascada del Chorro Grande. La llamada al 112 se recibió a las 15.39 horas solicitando asistencia para la víctima, que tenía dificultades para moverse en una zona inaccesible para vehículos.

El gestor del 112 activó de forma simultánea a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que orientó al alertante mientras llegaban los servicios de emergencia, al Centro Coordinador, que movilizó el helicóptero de rescate con dos rescatadores —uno de ellos enfermero—, y a la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Segovia.

Dado que el terreno impedía el aterrizaje, la aeronave tuvo que realizar una doble maniobra de grúa para descender a los rescatadores hasta el lugar donde se encontraba la víctima. Allí le aplicaron un vendaje compresivo y le colocaron una férula de vacío para inmovilizar la extremidad. El izado al helicóptero se realizó mediante un triángulo de evacuación, acompañada por la rescatadora enfermera, en una nueva maniobra de grúa. En un ciclo posterior se izó también al segundo rescatador. Desde allí, vuelan hasta el campo de polo del Real Sitio de San Ildefonso, donde una ambulancia de soporte vital básico de Emergencias Sanitarias recoge a la herida para su traslado al hospital de Segovia

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