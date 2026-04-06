5 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha hecho pública la carta enviada el 2 de marzo al Comité Nacional Español de ICOMOS, organismo asesor de la UNESCO en materia de patrimonio cultural, en la que el alcalde José Mazarías informaba previamente de la intervención provisional de emergencia prevista en la calle San Agustín. El documento, fechado antes de que se ejecutaran los trabajos los días 19 y 20 de marzo, especificaba que la actuación tenía carácter temporal, respondía a criterios técnicos y de seguridad, y que el asfalto sería retirado una vez finalizaran las obras del Teatro Cervantes.
En la carta, Mazarías trasladaba a ICOMOS que “la integridad y los valores patrimoniales de la ciudad, reconocida como Patrimonio Mundial, no se verán alterados ni comprometidos por esta intervención puntual y reversible”, y se comprometía a proceder a “la restauración íntegra de la vía con sus adoquines originales” una vez concluidas las obras del Cervantes.
La nota del Ayuntamiento detalla que la intervención, ejecutada por la empresa OPYSER Urbanización y Obras Públicas, tuvo un coste de 97.258,77 euros e incluyó la aplicación de pavimento asfáltico provisional, la reparación de bordillos, el levantamiento de tapas de pozos y el pintado de señalización horizontal. El consistorio subraya que este eje soporta diariamente “un tráfico muy intenso”, incluyendo la práctica totalidad de las líneas de autobuses urbanos, transporte de mercancías y vehículos pesados vinculados a las obras del Cervantes.
El Ayuntamiento añade que el asfalto en entornos patrimoniales de Segovia “no constituye un hecho aislado”, citando como precedentes la plaza de Día Sanz y un tramo de la calle Almira, junto al Acueducto y la Academia de Artillería, que “llevan años asfaltados y cuya imagen se ha integrado con normalidad en la vida cotidiana, sin menoscabo del valor del entorno monumental”.
6 abril, 2026
Pero anticipando cuál sería la respuesta, actuó de manera temeraria sin esperar la contestación. Que listillo es el Mazas y Cía.
6 abril, 2026
Cuando quieran contestar ya habrá terminado las obras del Cervantes.
La clave de esto es ver si cumple su palabra, o mejor dicho, ver si le da tiempo a cumplir su palabra.
Me temo que será el primer punto de cada programa electoral de cualquier partido “Retirada y vuelta al origen de la Calle San Agustín”
6 abril, 2026
Al margen de lo comentado en el articulo.
A alguien se le podrá ocurrir también, plantear una votación entre vecinos, repartidores y trabajadores de la zona. Una vez transcurrido un tiempo prudencial, si seria interesante mantener el asfaltado en esta y en otras zonas a futuro.
Me sorprende por otra parte, que nadie planteara la “llegada del fin del mundo”, cuando en la enésima reparación de la Avenida Padre Claret, ejecutada por PSOE, se cambiaran los adoquines de granito. Por unas “pseudo adoquines” de hormigos. En la practica, algo así como hormigón estampado.
Si señores, por si no lo habian notado, sobre el aparcamiento de Padre Claret, no hay adoquines de granito. HAY HORMIGON.
6 abril, 2026
Señor Galicia lo que está mal está mal, lo hagan los otros o lo hagan los suyos y para decirlo no hace falta utilizar mayúsculas que, en estos contextos ya sabemos todos los que significan… sobre todo con respecto a quien las utiliza.
Lo de Padre Claret que hizo el PSOE fue una chapuza -aunque creo recordar que en este caso sí se pidió permiso a patrimonio- y lo que ha hecho su querido Mazarías en San Agustín pues otra chapuza, en este caso con alevosía. Por cierto, el PP prometió arreglar la chapuza que habían hecho los otros en Padre Claret y de momento lo único que han hecho ha sido encargar un informe, de los caros y de los que pagamos entre todos, en el que se dice lo mismo que ya habían dicho los técnicos y ya sabe, tic tac, tic tac….
6 abril, 2026
¡Qué manera de despreciar el patrimonio, D. Andrés, para defender una negligencia temeraria! No sabe arreglar una calle de la manera correcta durante 3 años y opta por escurrir el bulto hasta el siguiente alcalde. Ya no te creo nada… has perdido todos los puntos conmigo. Solo me tenías cierta ‘gracia’ cuando critiqué a los ‘otros’ durante tantos y tantos años. Eres un farsante. Un falso de mucho cuidado.