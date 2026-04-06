5 Comments

El Ayuntamiento de Segovia ha hecho pública la carta enviada el 2 de marzo al Comité Nacional Español de ICOMOS, organismo asesor de la UNESCO en materia de patrimonio cultural, en la que el alcalde José Mazarías informaba previamente de la intervención provisional de emergencia prevista en la calle San Agustín. El documento, fechado antes de que se ejecutaran los trabajos los días 19 y 20 de marzo, especificaba que la actuación tenía carácter temporal, respondía a criterios técnicos y de seguridad, y que el asfalto sería retirado una vez finalizaran las obras del Teatro Cervantes.

En la carta, Mazarías trasladaba a ICOMOS que “la integridad y los valores patrimoniales de la ciudad, reconocida como Patrimonio Mundial, no se verán alterados ni comprometidos por esta intervención puntual y reversible”, y se comprometía a proceder a “la restauración íntegra de la vía con sus adoquines originales” una vez concluidas las obras del Cervantes.

La nota del Ayuntamiento detalla que la intervención, ejecutada por la empresa OPYSER Urbanización y Obras Públicas, tuvo un coste de 97.258,77 euros e incluyó la aplicación de pavimento asfáltico provisional, la reparación de bordillos, el levantamiento de tapas de pozos y el pintado de señalización horizontal. El consistorio subraya que este eje soporta diariamente “un tráfico muy intenso”, incluyendo la práctica totalidad de las líneas de autobuses urbanos, transporte de mercancías y vehículos pesados vinculados a las obras del Cervantes.

El Ayuntamiento añade que el asfalto en entornos patrimoniales de Segovia “no constituye un hecho aislado”, citando como precedentes la plaza de Día Sanz y un tramo de la calle Almira, junto al Acueducto y la Academia de Artillería, que “llevan años asfaltados y cuya imagen se ha integrado con normalidad en la vida cotidiana, sin menoscabo del valor del entorno monumental”.