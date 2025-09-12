Los buses cambian horarios y rutas por los eventos de este fin de semana

La celebración de distintos eventos culturales y deportivos durante la jornada de este sábado, 13 de septiembre, obligarán a realizar cambios en los recorridos y algunas paradas de la práctica totalidad de las líneas del sistema de transporte urbano de Segovia, además de la puesta en marcha de un sistema especial de lanzaderas para garantizar el transporte en horario nocturno de los espectadores que acudan al espectáculo musical de Vibra Fest, en el patio del CIDE.

Sobre el servicio a ese espectáculo, que comienza a las 13.30 horas, con una duración de unas 12 horas, las líneas 11 y 12, que prestan el servicio a la estación ferroviaria Guiomar pasando por el CIDE, prestarán el servicio ordinario, como cada sábado, hasta las 21.30. A partir de ese momento, comenzará a funcionar un servicio especial de lanzaderas entre la plaza de la Universidad y el CIDE. Este servicio tendrá una frecuencia de 30 minutos partiendo del Cide a las horas en punto y de la plaza de la Universidad en los minutos 10 y 40 de cada hora.

Por otra parte, el partido de baloncesto de pretemporada que enfrentará a los equipos del Real Madrid y Casademont Zaragoza tendrá como escenario el pabellón Pedro Delgado. La previsión de que se dé una alta presencia de público llevará al corte de tráfico de la calle Dámaso Alonso en las inmediaciones del pabellón y a la anulación de la parada de autobús en ese punto. Durante el tiempo que duren esos cortes, la parada se realizará unos metros antes y los autobuses bajarán por Baltasar Gracián en lugar de hacerlo por Jorge Manrique.

Carrera nocturna “Ciudades Patrimonio”

Otro evento de gran calado e incidencia en buena parte de las calles de la ciudad, la Carrera Nocturna “Ciudades Patrimonio”, tendrá incidencia también en el servicio de autobuses.

Las previsiones orientativas de la concesionaria del transporte apuntan a que ninguna de las líneas que suben a Colón (1, 2, 3, 5, 7 y 8) podrán acceder a la cabecera de Colón desde las 20:45h hasta las 23:00h. Siendo la plaza de Artillería (Acueducto, cada uno su parada correspondiente) el final y el inicio de las líneas.

Además, la línea 6 no podrá subir a Paseo del Salón desde 20:30h (última salida 20:20) hasta las 22:00h. El viaje de las 20:40h, tendrá que finalizar y empezar la nueva expedición en Hospital General, pues no podrá dar la vuelta en la rotonda de Cándido. El resto de los viajes y comenzarán expedición en Ezequiel González.

La línea 9 no podrá realizar la salida de las 20:30h desde Zamarramala. Finalizará en Jardinillos de San Roque y comenzará en Centro 117. Sí podrá realizar el resto de las expediciones

Finalmente, la línea 2 no podrá acceder al barrio de San Lorenzo a partir de las 20:30h hasta la finalización de servicio. Después de realizar la parada de El Terminillo, bajará por Vía Roma hacia Colón.

Todas las afecciones son orientativas y pueden sufrir modificaciones en función del desarrollo de las pruebas deportivas.