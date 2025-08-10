Las aguas del Esla coronaban al olímpico palazolense, David Llorente, como campeón de España K-1 en Slalom. Llorente se mostraba el más rápido a la hora de acometer la prueba logrando además un cero en cuanto a las penalizaciones que le permitía hacerse con el título nacional con un tiempo de 76.48 a más de tres segundos de ventaja respecto al palista catalán Miquel Travé que también con un descenso inmaculado paraba el crono en la meta en 80.06. Un triunfo que se suma al 3 puesto conseguido en julio la Copa del Mundo de Praga. y que de algún modo reivindica al segoviana, tras su polémico descarte para las olimpiadas de París.
