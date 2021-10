Menuda izquierda del chichinabo, la verdad. Ignoro los detalles de la Ley de la Vivienda en proyecto, pero por lo que leo apunta a que la idea de fondo es incentivar fiscalmente la oferta penalizando las viviendas vacías, lo que casa mal con la otra idea implícita, penalizar la rentabilidad, y también mal con la idea de incentivar la demanda estableciendo subvenciones directas (se habla de 250€ para los menores de cierta edad). O sea, por un lado incentivas la oferta, por el otro la penalizas y por el de más allá calientas la demanda. ¡Buen trabajo! Naturalmente, como no tiene ni pies ni cabeza, el marrón para otro, las autonomías y ayuntamientos se encargarán de todo. Que yo ya cumplí. ¡Menudas cabezas, las de quienes nos mandan! (Y nuevamente toca aquí maravillarse de que no hayamos muerto todos de covid).

Pinta pero que muy mal. Escucho en la radio al tópico chaval quejica que dice que con sus mil doscientos al mes no puede vivir en Madrid. Que no encuentra casa. Hombre, uno mira en El Idealista y a poco ve una casa con garaje y todo a 600 al mes. Eso sí… en Parla. Si la comparte son 300€ mes. Vale, no da para costearte un yate pero para ir tirando y con la cara alta, sobra.

O sea que el problema es más de en qué lugar de Madrid quieres vivir. Y me da que la idea del joven quejica es la de residir en un barrio céntrico de los que cuestan 1.500€ mes para arriba. Porque claro, ganar mil y poco y vivir en las Parlas y Cornellás de esos mundos (como sus padres) pues como que no queda bien en el Instagram. Digámoslo claro: es una desgracia. Si vives en Torrejón de la Calzada llegarse al curro pedaleando son 40 kilómetros y no hay carril bici; salir de juerga supone un sodoku de metros y autobuses… No es vida. Uno va a Madrid para imbuirse del frenesí de la gran urbe, a revivir una serie de guapetes de Netflix, excitantes trabajos, ligues en terrazas con vistas y sitios sugerentes al terminar el curro, no cual proleta a enterrarse hora larga en el transporte público y acabar el día con una caña en el Bar Andújar, entre abuelos, algún que otro borrachín sin glamour, y futboleros rumanos fans del Steaua. Para vistas al patio interior con la colada cuajada de calzoncillos clase media, se queda uno en Albacete, dónde va a parar!

Oferta y demanda. El problema, querido joven quejica, es que estos barrios céntricos guays donde imbuirse del frenesí de la modernidad urbana (que tan bien quedan en Instagram) son muy codiciados. Tienes a gente que gana más que tú, algunos mucho más que tú (y no pocos trabajan para la Moncloa) con idéntico afán. Tienes estudiantes de provincias que se ponen a compartir casas a 500€ el cuarto, o sea, ya aflojan 2.000€ a la que se juntan 4. Y algunos Erasmus, que pagan 100€ más por guiris. Y luego pisos turísticos… Está muy codiciado. O sea que lo tienes negro, pedazo de llorica.

Pero para qué vamos a perder más tiempo en lo que todo el mundo sabe: esta ley es pura propaganda, nueva venta de moto a tontolabas urbanos. Lo que me extraña es que tanto izquierdista pro-gobierno no les cante las cuarenta a los suyos y en su lugar se ponga a defenderles a capa y espada y aplaudirles con las orejas, criticando al que no asume la bondad seráfica de nuestros líderes y sus ocurrencias.

Verán, el problema de la vivienda tiene dos caras. Una son los precios; la otra la gente que no tiene dinero ni para la más humilde morada en Parla. El primer caso es un típico juego de oferta y demanda. Y a ver, genios, ¿cómo combate un Estado estas situaciones? Si deseas rejuvenecer los centros urbanos pues no queda otra que empresas públicas que tengan su parque inmueble y ofrezcan alquileres de 400€ mes. De esta manera distorsionas a favor de las rentas bajas el mercado del alquiler. Conste que no estoy hablando del problema de la pobreza. Pienso en chavales que, con esa candidez de haberse pasado media vida ante el móvil, quieren exprimir las ventajas de una gran ciudad y no pueden.

Está todo inventado, es lo que tienen la mayoría de los países europeos, empresas municipales que gestionan importantes parque inmobiliarios, y eso independientemente de si miras a izquierda o derecha. Ahí tienen Austria, quizá el país más modélico en alquiler social, una política que no toca ni la extrema derecha que allí gobierna. Hasta la Junta de Castilla y León promueve programitas como Rehabitare para repoblar el medio rural. Pero nada. Mucho blablá pero esta izquierda del chichinabo ha sido incapaz de promover ni la más mísera empresa pública. No digo de la luz… ¡Ni siquiera de la vivienda! Son la inutilidad suma.

En su lugar ¿saben qué hacen? Empeorarlo al trasladar la solución del problema al sector privado del alquiler, que además da la casualidad que en España está hegemónicamente en manos de la clase media. Es a esta clase media acostumbrada a invertir los ahorros en ladrillos (en una política impulsada por las desgravaciones fiscales) a la que este Gobierno -y vale la pena repetirlo una vez más, de izquierdas- les dice: ¡ep rebajad la rentabilidad! pasándoles la pelota de solucionar una problemática realmente muy localizada en las grandes urbes. Nada que ver con Pinarnegrillo. Y se quedan tan anchos.

Y aún hacen otra cosa más. Trasladan la aplicación de la ley a autonomías y administración local. No, si no se bajan los precios es culpa de Ayuso o de Mañueco. Y se vuelven a quedar el doble de anchos.

Amigo izquierdista lo que tiene usted que hacer es menos defender lo indefendible y reclamar a este gobierno que usted votó lo que viene en el manual de toda la vida. Inversión en empresa pública y dejémonos de chorradas. Que parece mentira que tenga que salir uno a cantar el ABC de la izquierda a los votantes de izquierda… ¡Lean un poco, coño!