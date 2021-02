6 Comments

Un ruego formulado desde la bancada popular en el pleno de este 26 de febrero solicitando que se deje de prohibir el acceso al casco histórico mediante las señales que se instalan los fines de semana en San Juan y en San Cebrián llevó a la alcaldesa, Clara Luquero, a reconocer en el pleno que esas prohibiciones no tienen carácter general, sino que sólo van dirigidas a un grupo de conductores concretos, pese a que no se hace una diferenciación expresa dejando, en definitiva, a criterio del conductor, si “se salta” las señales o no.

Según la regidora, la prohibición de paso sólo afecta a los conductores que pretendan utilizar el casco antiguo como vía para circular entre los dos lados este y oeste de la ciudad, algo así como un circunvalación interior, mientras que no afectaría a aquellos que pretenden acceder al recinto amurallado para hacer cualquier actividad de ocio o trabajo.

“Se trata de impedir el “tráfico bastardo” pero no la actividad ciudadana”, incidió ante los concejales a los que confesó que la Policía Local no vigila el cumplimiento de esas prohibiciones que “son un elemento disuasorio y esto lo sabe todo el mundo porque ya lo he dicho”.

Ante el desconcierto de su auditorio, Luquero encargó sobre la marcha a la concejala de Tráfico, Raquel de Frutos, que la policía “trate de aclarar de algún modo en la señal y de una manera precisa” esta singularidad de las señales de esa zona de Segovia.

Quedó a la espera de respuesta en el próximo pleno la pregunta lanzada al hilo de esta cuestión desde la grada por un concejal de Ciudadanos. “¿Desde cuándo en la ciudad la señales de tráfico son interpretables y no de obligado cumplimiento?”