13 Comments

Curioso cuanto menos que sea él quien diga esto teniendo en cuenta cuáles han sido sus elecciones ante los puestos pactados con el PP para el gobierno de Castilla y León: él como vicepresidente, tres hombres como consejeros, un hombre para presidir las Cortes y un hombre que asume la portavocía del grupo parlamentario. Uniéndose además los tres secretarios generales de cada consejería. La conclusión entonces es que si para García- Gallardo las mujeres deben ser valoradas por su mérito y capacidad y que las cuotas no deben existir, parece ser que no ha encontrado ninguna mujer en toda Castilla y León con mérito y capacidad para que ocupen los puestos correspondientes a su partido.

Pero Vox no es el único que parece no encontrar mujeres con “mérito y capacidad”. Recordemos que las últimas elecciones tan solo un 23% de las candidaturas presentadas estaban encabezadas por mujeres y ninguna mujer era candidata a la presidencia de la Junta de Castilla y León. También ocurrió en 2019 cuando se eligieron las diputaciones, no sometidas a la representación 60/40 que exige la Ley Electoral, cuando tan solo el 24% de mujeres fueron designadas diputadas provinciales y tan solo una mujer ocuparía la presidencia de una Diputación. Parece que en este caso tampoco se encontró a mujeres con mérito y capacidad. Sin ir mas lejos en el tiempo, esta misma semana PP y PSOE se repartían los senadores de designación autonómica donde fueron los propuestos y elegidos tres hombres.