25 Comments

La Vuelta a España afronta este sábado un final de etapa decisivo en la provincia de Segovia, con meta en la Bola del Mundo, y lo hará bajo la previsión de nuevas protestas propalestinas. La Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino y el colectivo Nordeste de Segovia con Palestina han difundido un cartel en el que llaman a salir a la carretera con lemas contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la competición.

La situación no es nueva: ya se han vivido dos neutralizaciones en meta en otras etapas de esta edición de la Vuelta debido a la irrupción de manifestantes en los últimos kilómetros, lo que obligó a detener la carrera por motivos de seguridad antes de lo previsto.

En Segovia se han convocado concentraciones coincidiendo con el paso de la carrera por distintos puntos de la provincia, como El Alto del León, San Rafael, Revenga, La Granja y Valsaín, hasta la llegada a Navacerrada y el ascenso final a la Bola del Mundo. Bajo el lema “Fuera Israel de la Vuelta”, se prevé la presencia de pancartas y consignas en apoyo al pueblo palestino.

La organización de la Vuelta y las autoridades competentes han reforzado la coordinación para garantizar tanto la seguridad de los corredores como la de los espectadores, en una etapa que previsiblemente atraerá a cientos de personas a la Sierra de Guadarrama para vivir uno de los momentos clave de la ronda española.

The current situation at 3 km to go at Vuelta… #LaVuelta25 : z_w_photography pic.twitter.com/fxMVaubjbI — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) September 9, 2025