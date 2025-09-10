25 Comments

La Vuelta a España afronta este sábado un final de etapa decisivo en la provincia de Segovia, con meta en la Bola del Mundo, y lo hará bajo la previsión de nuevas protestas propalestinas. La Plataforma Segoviana por el Pueblo Palestino y el colectivo Nordeste de Segovia con Palestina han difundido un cartel en el que llaman a salir a la carretera con lemas contra la participación del equipo Israel Premier Tech en la competición.
La situación no es nueva: ya se han vivido dos neutralizaciones en meta en otras etapas de esta edición de la Vuelta debido a la irrupción de manifestantes en los últimos kilómetros, lo que obligó a detener la carrera por motivos de seguridad antes de lo previsto.
En Segovia se han convocado concentraciones coincidiendo con el paso de la carrera por distintos puntos de la provincia, como El Alto del León, San Rafael, Revenga, La Granja y Valsaín, hasta la llegada a Navacerrada y el ascenso final a la Bola del Mundo. Bajo el lema “Fuera Israel de la Vuelta”, se prevé la presencia de pancartas y consignas en apoyo al pueblo palestino.
La organización de la Vuelta y las autoridades competentes han reforzado la coordinación para garantizar tanto la seguridad de los corredores como la de los espectadores, en una etapa que previsiblemente atraerá a cientos de personas a la Sierra de Guadarrama para vivir uno de los momentos clave de la ronda española.
Otro día será en los partidos de fútbol o en cualquier acto. Toda estos provocaron que el ciclista español Javier Romo, al que un chalado tiró al suelo accidentado en otra etapa anterior, haya tenido qué abandonar la carrera lesionado. Nadie de esta banda pro Hamás le ha pedido disculpas. El año que viene no habrá Vuelta, habrá que hacerla en Italia, que allí no hubo ningún incidente, sin personajes jugando a pequeños terroristas alentados y amparados por el Gobierno.
… y a mí que este año me está gustando la vuelta más que nunca…
Yo soy poco (NADA) de pedirle a Dios, pero por si a alguno le reconforta… En todo caso suscribo el resto del mensaje de Mercedes Sosa:
En esta Vuelta hay 2 manifestaciones públicas, una la de un equipo financiado por dinero público de Israel, pretendiendo su blanqueamiento usando el deporte, y la otra, la de la gente que se desangra por las heridas de un pueblo masacrado.
Yo siempre he sido más de apoyar a los más débiles. Orgulloso de mis conciudadanos que usan como única arma la protesta.
¿Y la violencia te parece bien en una carrera ciclista? ¿Atacar a un ciclista español no es violencia? Supongo que no condenarás la Guerra que inició Hamás matando a más de mil israelíes. ¿Eso no es genocidio? Cosas de la falta de vergüenza de nuestra Izquierda patria, siempre unida al terrorismo y las dictaduras del mismo color.
Uy!!! Que era español… Si hubiera sido otro no pasaba nada.
Mire, revisen el vídeo con tranquilidad y, independientemente de que el espectador que se cayó al suelo no se sabe que hubiera hecho, el corredor no cae en ese momento, cae por que se cruza, otra persona.
Por supuesto, sin querer provocar el accidente.
Al pan pan y al vino vino, que somos muy y mucho españoles
Abierta investigación por delito de odio contra todos estoshttps://cadenaser.com/nacional/2025/09/10/el-juez-pedraz-abre-diligencias-por-delito-de-odio-por-las-protestas-en-la-vuelta-contra-el-equipo-israeli-cadena-ser/
Pongo mi nombre completo (poco habitual en este foro) para que los habituales haters puedan insultar con “conocimiento de causa” y porque soy dueño de mis palabras, y como tal, sin esconderme, quiero que se sepa que opino que Israel está cometiendo un GENOCIDIO.
Multa que imagino pagarás gustosamente fiel a tus ideales.
O cuando te tocan el bolsillo ya no te gusta?
Te recuerdo que todo acto de manifestación debe ser comunicado y aprobado por la delegación del gobierno
O que pretendes hacer un escrache dar la nota e irte de rositas, o pintar en el museo del prado con spray a la Maja de Goya y salir indemne?
Todo tiene su límite.
Le recuerdo que este gobierno es el que más armamento ha vendido a Israel,le recuerdo que España tiene una herida abierta en el Sáhara y le recuerdo que hay más frentes abiertos en Europa y en el mundo que a usted no parecen interesarle o simplemente es usted una marioneta que cree no tener hilos que le muevan y manipulen,usted está atrapado dentro del sistema.
Si quiere quejarse y manifestarse hágalo directamente al Gobierno y ha quien pueda tomar soluciones sin entorpecer ningún acto.
Un saludo
Bla bla bla bla bla bla bla bla bla
Israel= Estado genocida (yo también pongo mi nombre y apellidos)
Se imagina usted viviendo en la extensión de Segovia capital a 2 millones de personas?
Eso ocurre en Gaza dos millones de personas hacinadas en un terreno improductivo, sin empresas y viviendo casi exclusivamente de ayudas internacionales ,incluidas las ayudas directas israelitas y de acogida de trabajadores.
Lo mismo que los campamentos que se hicieron en Chad, cada vez con mayor número de integrantes demandando cada vez más ayudas en vez de hacerlos auto-productivos.
Hay tanta gente viviendo de la desgracias de los demás que interesa que no desaparezcan, hay tanta gente que tiene claro que dando guerra y pena consigue una subvencion,una ayuda o un piso, que no quiere ser auto-sufiente, si no, mantenido.
Ayudar siempre, pero donde está los límites?
Otra multita para esta mujer que defiende ese tipo de actos no autorizados.
Multa por que? Por expresarse libremente?? Esa es la libertad que defendéis los fachapó?? Que pena que Sánchez no sea la mitad de dictador de lo que se le apunta
11 septiembre, 2025
La multa no es por expresarte libremente es por coartar la libertad de los demás y provocar altercados para dar visibilidad a tus intereses.
Veo,por tus comentarios, que añoras esas represiones de gobiernos dictatoriales, que además formulas como amenaza.
Vaya genocida eres, quien no opina como tú no debe desaparecer o los quieres llevar exterminio?
Eres facha disfraza de roja y puestos a pedir, ojalás, ojala hubieses nacido en Israel o en la población gazatí represaliadas por la losa de sus radicales.
Un saludo
Hamás e Irán también son Estados genocidas contra su propio pueblo. O Venezuela y Cuba. Y la Rusia de Putin con Ucrania, curioso que nadie de esta Izquierda pureta dice ni mú. Les parecerá bien.
Simplista. España también lo fue y más países del llamado Occidente han cometido fechorias y masacres. Pero
Israel lleva siendo un estado terrorista desde su implantación y, ahora, genocida.
Juan, anda, lee un poco de historia, por favor.
Las limitaciones de Gaza y del estado Palestino ,no las impone el señor Netanyahu, las impone el islamismo radical y su máximos dirigentes de países como Irán, bajo el escudo de la religión.
Si los gazaties, se hubiesen manifestado en contra de esos intereses hubieran sido sus aliados quien los hubiese exterminado, porque ellos no son libres.
11 septiembre, 2025
https://cadenaser.com/nacional/2025/09/10/el-juez-pedraz-abre-diligencias-por-delito-de-odio-por-las-protestas-en-la-vuelta-contra-el-equipo-israeli-cadena-ser/
A los valientes que hablan de genocidio les invito a que se informen no por los terroristas, sino por otros medios también. Al final el lenguaje se degrada empleándolo de forma indebida. De todas formas, ¿esos asesinos de 1200 inocentes que estaban en un concierto o por esa zona, son los débiles, los que han secuestrado a 250 personas y no quieren devolver a las 47 que quedan, son los débiles? ¿Tal vez los que utilizan a sus mujeres e hijos como escudos humanos impidiéndoles que se trasladen para evitar daños? ¿Los que roban la ayuda humanitaria e incluso ametrallan a los suyos cuando quieren cogerla? ¿Los que declaran que su objetivo es eliminar a todos los judíos? ¿O los que se refugian en los túneles mientras su población queda arriba? Sí, para muchos esos son los inocentes, sobre todo para la izquierda que defiende a todos lo terroristas, lejanos y cercanos. Un pueblo que ha pasado de 2 millones a 5,5 millones en tres décadas no ha podido sufrir genocidio ni antes ni ahora. El asesinato de 800.000 tutsis en Ruanda en 3 meses de 1994 sí que fue un genocidio, pero como no era Israel ni Estados Unidos… O lo que hace Boko Haram en Nigeria, pero como los asesinos son islamistas, también a callar. Conocemos bien la indignación selectiva, mientras Putin y otros hacen lo que quieren, otros no pueden defenderse con una guerra provocada precisamente para evitar acuerdos de paz y para manipular a la opinión pública con una desinformación propia de los estados comunistas. Y los terroristas felicitando al gobierno, algo que dice mucho de lo que está pasando. Afortunadamente, las bravatas de los terroristas y ultraizquierdistas con unos deportistas no harán que cambie la situación, solo con que devolvieran a los rehenes, si es que viven, darían un gran paso hacia el alto el fuego. Pero como sus dirigentes están en Qatar, que siga muriendo su gente, que es rentable para la propaganda antiisraelí.
¡¡¡Comunistas , comunistas , comunistas!!! di que sí hombre. Sabes lo que hizo Stalin dejar morir de hambre a la población, lo mismo que están haciendo tus amiguitos de Israel aparte de quemar niños vivos para montar un resort.
Manin, se ve que no hay argumentos, los primeros que están poniendo en peligro a su propia población y privándoles de medios mientras algunos están en cómodos búnkeres, o en Qatar o Irán, son los propios terroristas, esos mismos que violaron, quemaron vivos y descuartizaron a mucha gente, llegando a una matanza indiscriminada en unas pocas horas. Por no hablar de la manipulación descarada de la información, toda de los terroristas. Y eso mientras Putin ataca Polonia, pero, ¿qué más da?
Los que miran para otro lado y callan contra este GENOCIDIO son peores que los alemanes que no hicieron nada frente al genocidio nazi porque de este genocidio tenemos toda la información y no tendríamos represalias por denunciarlo.
Yo me pregunto do de quedan todos aquellos que defendían en Sáhara Occidental, y que este gobierno dejó de lado y sin dar una respuesta, es un genocidio?
Se puede protestar a Dios gracias estamos en el primer mundo, pero siempre desde el respeto.
Por cierto, los que condenamos el GENOCIDIO condenamos todo tipo de violencia,sea de Hamás,de Putin, de Trump (que se parece cada día más a Hugo Chávez) y del resto de estados imperialistas.
Curioso. Nadie en 40 años asesinando ETA a 1000 inocentes y llevando al exilio a 200.000 vascos, un GENOCIDIO, nadie impidió participar a un equipo vasco en la Vuelta. Curioso. Mientras morían casi 200 españoles en los atentados islamistas en Madrid del 11 M, se brindaba en Gaza por los asesinados y se quemaban banderas de España.
La solución es que lleven esos dos millones de refugiados al país vasco por ejemplo..que allí hay trabajo oportunidades y serán bien recibidos…o igual no..pero vamos,que aquí hay muchos defensor de los palestinos pero son incapaces de ayudar a emigrantes africanos que viven en un parque..de los rehenes que aún tiene Hamas tampoco se acuerda nadie, ni se manifiestan por ellos