6 Comments

Cuando yo era crío, con Franco vivo, el entonces príncipe Juan Carlos era el tonto del régimen. Los amigos de mi padre siempre contaban chistes con él de protagonista. “Llega el Juan Carlos a la Zarzuela tan borracho que no logra abrir la cerradura. El guardaespaldas le dice, majestad, con los dientes hacia arriba”. Y entonces el cuenta-chistes levantaba la cabeza y componía una imagen graciosa enseñando los dientes al cielo. El de Juan Carlos era un papel nada lucido en aquella España tardofranquista. Un títere, “Juan Carlos el breve”… Y así.

El hombre supo pilotar la transición, labrarse una gran popularidad nacional e internacional. Se acabaron los chistes. La tele, los medios, se encargaron de difundir una imagen inmejorable del rey. Dos veces al año RTVE recordaba sus buenos servicios -que lo fueron- prestados al país. El hombre tenía fama de mujeriego, pero lo cierto es que viéndole con toda la familia en Marivent nadie lo hubiera dicho, y mucho menos la acrítica prensa. Solo mi perspicaz madre, que le tenía mucha manía, llevaba las cuentas de sus amantes (una cuenta que luego ha resultado bastante ajustada) y torcía el gesto cuando le veía en compañía de jeques.

De cierto no lo sabemos, pero todo indica que sí. Valiéndose del cargo, de su cercanía con los jerarcas del petróleo, Juan Carlos era como un conseguidor para toda aquella empresa que quería entrar en negocios con la casa real saudí, y los jeques del mundo árabe en general y que funcionan como el majzen marroquí. Tú quieres ganar dinero en Arabia, póngamos por caso, entonces tienes que pasar por taquilla, y más arriba conforme más quieres ganar. El rey de España debía de ser de los pocos mortales que a golpe de teléfono lograba agendar citas con lo más de lo más.

Y por lo visto ingresaba unos buenos millones por la gestión. Digamos que eso ya está mal; aprovechar un cargo público para ganar pasta por lo privado. Si eres un servidor público, no puedes servir a dos amos. Bien es cierto que hasta que la corrupción se judicializó (primero con los fondos reservados, luego con la financiación ilegal especialmente del PP), estas cosas ni se miraban. Es más, aquí en Segovia, los Atilano, los Jesús Merino, pensaban, y creo que siguen pensando, que mientras sirvas al país qué importa que vayas ganando “un dinerillo extra” tirando de tu influencia y haciendo de conseguidor. Mucha gente opinaba igual, y otra les reían las gracias. Como los jueces no lo miraban, la prensa se encogía de hombros cuando no directamente cómplice.

Además, y en eso también coincidían todo este personal, para ganar pasta tienes que llevar vida de rico, y la vida de rico -quién se lo iba a imaginar- es cara. Casoplones a pie de pista, safaris, regatas y más regatas, amantes, vuelos en jet privado, matricular a los nietos cenutrios en selectísimos internados, luego másteres en Harvard, pagar los pufos y abogados del yerno para que te salga con una jovenzuela… No hay caja que lo aguante. Curiosamente, mucha prensa seguía vendiéndonos la imagen del rey campechano y no se no paraba mientes en difundir anécdotas con él de protagonista engullendo espárragos o huevos con chistorra en restaurantes de carretera, “como un español mas”, rezaba el pie de foto de ABC… Aunque en realidad, las pocas veces que he estado en la puerta de un sitio “donde comió el rey”, miro la carta de precios y me digo, glupss… Y pregunto “¿no tendrán raciones?”, y en la mirada de entre desdén y piedad del maitre se cooce sin dudas posible mi triste lugar en el teatro del mundo.

Hoy, nos imaginamos más que sabemos, que todo ese trapicheo de comisiones regias era derivado hacia fundaciones, testaferros/as y aparataje transnacional. Free tax. Nuevamente hay que decir que eso también forma parte de una época que lo aceptaba con normalidad. Yo he visto anuncios de la época donde bufetes panameños ofertaban sus servicios para la creación de sociedades pantalla y fundaciones opacas. Se sabía. Y todo esos tinglados solo empezaron a ponerse en vereda a raíz del 11-S, y lo que queda. En fin, que mal está que te aproveches del cargo para ganar pasta, que encima te escaqueas de pagar impuestos. Muy mal, Juan Carlos.

Monárquico que es uno, me encantaría reírle las gracias al ex-jefe del Estado. Pero, encima, con su hijo el rey haciendo encajes de bolillo para salvar los muebles, nos lo tenemos que ver “celebrando su inocencia” de regata y mariscada, con sus amigos ricachos de Bribón, en lugar de tenerlo encerrado en una mazmorra a pan y agua y sin ver la luz del sol, que es lo que prescribe el “monarquismo” más castizo para estos casos.

En España hubo un tiempo en que muchos socialistas, ante la tesitura de decantarse por monarquía o república, se definían como “juancarlistas“. Juan Carlos tampoco debe creer mucho en la monarquía porque nos ha salido un “juancarlista”, y además absoluto.