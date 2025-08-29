Con el rito de la presentación de la nueva equipación para la temporada, la Gimnástica Segoviana arrancaba en Zibá Eventos una campaña con el objetivo claro de recuperar la categoría perdida. Para ello, y a partir del 7 de septiembre en casa contra los cántabros del Sámano, contará con una plantilla radicalmente nueva al cargo de Iñaki Bea como entrenador en esta etapa.

A la portería, Carmona, Changyi Li; Defensa: Álex Morata, Josep Jaume, René Pérez, Chupo, Juan Silva, Íker Pérez; Medio campo: Manu Olmedilla, Rodrigo Ibañes, Diego Campo, Fernando Llorente, Pau Miguélez, Ayán Galván, Juanma, Javi Borrego, Samu; Delantera: Álex Castro y Marc Tenas.

El objetivo, ascender, pero no será fácil. Sube el primero, algo muy caro cuando hay en liza viejos conocidos como el Ávila, Salamanca o Numancia, el Ourense, filiales del Oviedo o Valladolid… Los cuatro siguientes entran un durísimo play-off. El equipo precisa pasión añadida. Y de esto va la nueva equipación, un matrimonio entre afición e historia, a cargo de la firma italiana Macron. Camisetas retro con cierre de corchete y cuello asolapado, de un azulgrana estricto, pero con una sutil trama de fondo, en la parte delantera, basada en el artesonado del salón del trono del Alcázar, escenario que ha servido para el vídeo de presentación. En la dorsal, más guiños, y es que se ha homenajeado con una leyenda a los 28 primeros socios del club. Un detallazo que busca ahondar el compromiso con la grada.