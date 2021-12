6 Comments

Si hay una “pinza” conocida en política es aquella que se atribuyó a José María Aznar y Julio Anguita en el año 1995 contra el por entonces presidente del Gobierno Felipe González y el Partido Socialista. Desde entonces cualquier intento o acuerdo entre lo que se puede considerar polos opuestos es considerado como tal.

En esta ocasión el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el de Castilla y León no son polos opuestos y sí, se atraen. Por eso no han dudado en juntar la estrategia ayusista para hacer frente al Gobierno de España a cuenta de la pista de esquí de Navacerrada.

No seré yo quién justifique un cierre sin alternativa clara teniendo en cuenta la situación económica actual y lo importante que es buscar soluciones ante el fin de cualquier actividad que afecte a multitud de personas y negocios. Ya vimos y vemos lo que ha pasado con el cierre de las cuencas mineras cuando no se ofrecen otros proyectos concretos.

Creo que nunca habíamos visto tantas reuniones del presidente Mañueco con Isabel Díaz Ayuso o lo que es lo mismo de Castilla y León con la Comunidad de Madrid y que no podemos dejar de enmarcarlas en un contexto de precampaña electoral de elecciones adelantadas. Mañueco quiere parecerse a Ayuso en todos los aspectos creyendo (no se si acertadamente o no) que de esta manera puede conseguir en Castilla y León los mismos resultados electorales que ella obtuvo en la Comunidad de Madrid.

¿Pero qué ha ocurrido con la pista de esquí de Navacerrada? Según el Ministerio la concesión para la explotación del puerto de Navacerrada de la vertiente segoviana acabó el pasado mes de abril. Parques Nacionales, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico decidió no prorrogar esta concesión, como dueño de los terrenos, pero como explicó en nota de prensa el propio Ministerio es la Junta la encargada de resolver concesiones de dominio público y por tanto de tramitar lo que el Ministerio ha denominado “ocupación ilegal”

Lejos del conflicto de competencias, que parece ser será resuelto por los juzgados, la realidad es que el Ministerio de Transición Ecológica no ha inventado nada nuevo. Como bien han explicado Seo Birdlife, Ecologistas en Acción y WWF la propia Junta de Castilla y León a través del Decreto 74/2005, de 20 de octubre, por el que se aprobaban directrices de Ordenación de Ámbito subregional de Segovia y Entorno, en su artículo 25, referente a la estación de esquí de Navacerrada, hacía referencia al levantamiento de las instalaciones a largo plazo.

La “pelea” ha llegado hasta tal punto, que (con todo el derecho del mundo) se puso a disposición una carta de apoyo #SalvemosEsquiNavacerrada firmado por numerosos comercios, ciudadanía, hosteleros, etc… en contra del cierre de la estación. Lo particular es que esta carta ha sido manipulada diciendo que lo han firmado colectivos que no lo han hecho, como ya ha tenido que desmentir la Federación Española de Montaña y Escalada, que a través de un comunicado en su página web denunció el “uso indebido de las siglas FEDME y su logotipo” en dicha carta.

La verdad es que desde la provincia no habíamos visto jamás “pelear” de esta manera por Segovia, ni a Mañueco ni a ningún otro presidente de Castilla y León. La pena es que el objetivo es desgastar al Gobierno de la nación y no buscar una solución que sea viable y que satisfaga a todos. Habría que ver como sería esto con un gobierno de los populares en Moncloa.

Además ha encontrado una aliada de lujo desde Madrid que por supuesto le pondrá mucha voz al conflicto. Es cierto que no se trata de una pinza en el sentido estricto del significado que se da en política, pero sí que representa la jugada que pretende Mañueco, que desde luego no pasa por pensar en los segovianos y segovianas sino en mantener el poder al estilo Ayuso.