La Marcha Entreaguas regresa este domingo a Palazuelos

stLa Marcha Familiar del Puente de las Entreaguas celebrará su undécima edición el próximo domingo 7 de septiembre, recuperando una cita ya consolidada en el calendario de Palazuelos de Eresma. La iniciativa, nacida en 2013, busca reforzar la cohesión entre los distintos núcleos del municipio, unidos por este histórico puente.

La actividad, con salida a las 10:00 horas desde la Plaza del Chorrillo de Palazuelos de Eresma, recorrerá el trayecto hasta Carrascalejo atravesando el Puente de las Entreaguas y regresará por el mismo itinerario. La participación es gratuita y no requiere inscripción previa; basta con acudir al punto de salida.

Aunque se trata de una ruta sencilla y adaptada al público familiar, el Ayuntamiento recomienda a los asistentes llevar gorra, protección solar, ropa y calzado cómodos. Para facilitar el recorrido, Supermercado LUPA colaborará ofreciendo una bolsa de avituallamiento. Además, en Carrascalejo se servirá un pequeño refrigerio para reponer fuerzas antes de emprender el regreso.

La marcha mantiene también su carácter solidario. En la salida y en el avituallamiento se ubicarán urnas para recoger donativos a favor de la Asociación Segovia de Mil Colores, que trabaja en el apoyo familiar, escolar e individual de personas con dificultades en su desarrollo.

El Ayuntamiento anima a los vecinos y visitantes a participar en esta cita que combina deporte, convivencia y solidaridad, y que cada año reúne a centenares de personas en torno al Puente de las Entreaguas, nexo de unión de los barrios de Parque Robledo, Peñas del Erizo, Carrascalejo y Quitapesares con Palazuelos de Eresma y Tabanera del Monte.