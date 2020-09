La Junta reconoce las tensiones previas al inicio del curso en los centros

El director provincial de Educación, Diego del Pozo, ha hecho este 16 de septiembre un reconocimiento público a los docentes y directivos de los centros segovianos a la hora de organizar el comienzo del curso. En ese ambiente y como demostración de la tensión vivida en las últimas semanas, reconoció que algunos de esos directivos y sus equipos llegaron a plantear su dimisión a escasas horas del inicio de la actividad educativa.

No obstante, el director provincial dio por contenidos definitivamente aquellos amagos que finalmente no llegaron a cumplirse en ningún caso porque “no se debe aceptar el cese de quien da alma, corazón y vida en el trabajo”, según dijo alentando una vez más el trabajo que se está realizando.

Tanto del Pozo como el delegado territorial de la Junta, José Mazarías, dedicaron buena parte del tiempo de su comparecencia en la presentación del curso 2020-2021 al elogio ampliado al conjunto de la comunidad educativa, desde docentes y directivos de los centros al alumnado, las familias, empresas y empleados de servicios tan dispares como los del transporte escolar, comedores o limpieza, entre otros. “Nuestro máximo reconocimiento a todos ellos”, dijeron.

El curso comienza prácticamente con el mismo número de alumnos que en el anterior. En realidad, tres más para alcanzar las 23.724 matrículas estimadas y 2.391 docentes. Ya han empezado los de Infantil, Primaria, Especial, Secundaria, Bachillerato, parte de los de Grado Superior de FP y los de Artes Plásticas. Faltan por tanto de incorporarse, y lo harán progresivamente hasta el 13 de octubre, los estudiantes de FP Básica además de los de los formativos de Grado Medio y los que quedan (el primer curso) de Grado Superior y finalmente, los de las enseñanzas de idiomas, deportivas y las de Música y Danza elementales y profesionales.

18 contagios confirmados y 47 en estudio en la comunidad educativa segoviana

En este complicado inicio de curso en el año de la pandemia, con los datos del 16 de septiembre se contabilizaba un total de 17 alumnos y un profesor de centros educativos de Segovia contagiados por coronavirus. Al mismo tiempo, la cuenta de “pendientes” de los resultados de las pruebas de PCR subía a 43 estudiantes y cuatro docentes, en estudio por su vinculación con algún caso positivo.

Como se sabe, cinco aulas de la provincia están en cuarentena tras haber aparecido algún positivo entre los alumnos —dos en Sepúlveda, uno en el Real Sitio; otra en Riaza y el más reciente, en una clase de primero de Primaria de Coca. Suman 63 alumnos en cuarentena en este momento.

Del Pozo explicó que todos los integrantes de un aula en la que se detecta un positivo pasan por el trance de la cuarentena de dos semanas por constituir un grupo estable aunque “eso no impide que se acometa el estudio de contactos estrechos que se han podido detectar en transporte escolar, recreo o comedor que evalúa el grupo covid de cada centro”. Los responsables de la Junta de Castilla y León subrayaron su mensaje a los padres para que no lleven a los centros educativos a los niños pendientes de resultados de PCR hasta que no termine el periodo de cuarentena.

Por otra parte, el jefe del servicio territorial de Sanidad, César Montarelo, apuntó que la vuelta a las aulas está obligando a realizar muchas más pruebas de las que se está dando una media de un diez por ciento de positivos en los test que se realizan en Atención Primaria.

Para Montarelo, existe una evidente relación entre la movilidad y la incidencia en el número de contagios y por ello consideró inevitable un crecimiento de los casos en la capital por el regreso desde los pueblos e incluso desde otros países de escolares y universitarios. El mismo fenómeno causará, a su juicio, el descenso de contagios en los pueblos en los próximos días.