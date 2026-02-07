La Guardia Civil rescata 400 cerdos de una granja anegada en Aldea Real

La Guardia Civil de Segovia intervino en la tarde del jueves en una explotación ganadera ubicada en el paraje conocido como Navadrián, en el término municipal de Aldea Real, tras recibir un aviso que alertaba de la rápida inundación de una de las naves. En su interior se encontraban aproximadamente 400 cerdos, de un total de 4.000 cabezas con las que cuenta la explotación.

Una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Aguilafuente se desplazó de inmediato hasta la explotación ganadera tras recibirse el aviso. A su llegada, los agentes comprobaron que el nivel del agua continuaba aumentando de forma sostenida, superando la capacidad de desagüe de los medios de achique disponibles en la propia instalación, lo que incrementaba el riesgo para los animales y las instalaciones.

En colaboración con el alcalde de la localidad, se gestionó la incorporación urgente de dos bombas adicionales procedentes del municipio de Zarzuela del Pinar, al tiempo que los guardias civiles, responsables de la explotación y varios vecinos trabajaban de forma conjunta en las labores de desagüe y contención, prolongándose la actuación durante cerca de cuatro horas de trabajo ininterrumpido hasta lograr estabilizar la situación.

Colisión frontal con 6 heridos en la CL-605

El viernes, el 112 informaba La sala de la colisión frontal de dos vehículos en el kilómetro 1 de la CL-605, en Segovia capital. El incidente se produjo sobre las 17:00 cuando un todoterreno y un turismo chocaron, a consecuencia de lo cual una mujer, en estado inconsciente y herida grave, lo que obligo a actuar a los bomberos de Segovia. Los servicios de emergencias en el lugar atendieron en total a 6 personas, una mujer y un varón de 51 años y un niño de 7 años que fueron trasladados en UME al Complejo Asistencial de Segovia, y un varón de 38 años, una mujer de 41 y un menor de 18 meses, evacuados en ambulancia soporte vital básico al mismo centro asistencial.