Como un tren de borrascas atlánticas, el relato va calando y permeando capas y más capas de la opinión pública. Emerge en la cola del súper, en el bar… en las aulas. Hablo del discurso contra la inmigración.
En la clase de filosofía toca antropología, problemas sociales, entre ellos la inmigración. Tengo claro que lo último que debe hacer un profesor de filosofía es adoctrinar; nos pagan para que los chavales argumenten, piensen mejor su realidad y no como el profesor quiere que la piensen. Así que si el chaval o chavala, por otro lado alumno brillante, cordial y amable, me escribe que es un “gran problema porque [los de fuera] quitan trabajos a los nativos, masifican los servicios públicos y encarecen la vivienda”, tengo que darlo por válido; hay argumentos en su planteamiento.
Cierto, podría enseñarles (lo hago) la pirámide demográfica española, en plena sustitución de nietos por caniches (y perdonen la malevolencia). Cómo esos servicios públicos “masificados” dependen desesperadamente de la aportación inmigrante para viabilizarse. Evidentemente, cuando se da el caso, me cargo la asimilación inmigración delincuencia en un tris tras (por más que algún lector, al parece inmune a todo intento de comprensión de los datos, me siga soltando en los comentarios enlaces a noticias sesgadas del nosecuantos por ciento de robos los cometen inmigrantes. Amigo, los delitos los cometen los pobres, inmigrantes o no. No insista, no expanda su tontería a los demás).
Pero el relato aumenta. ¿Qué hacer entonces? No lo sé. Pero la respuesta correcta pasa por conocer las causas y la historia: esto ya ha pasado antes.Parece conveniente ir revisando qué se ha dicho antes acerca de este tema.
Paro en la escuela de Frankfurt, neomarxistas, en Adorno, que explica el antisemitismo de la Alemania de su época como (entre otras cosas) una salida al malestar social, que el filósofo achaca a un exceso de coerción social. ¿Qué quiere decir? Para Adorno la coerción va mucho más allá de la pura represión mediante la fuerza del Estado. Sería el modo en que la sociedad obliga a las personas a conformarse (y respetar por tanto el statu-quo) haciendo que ellas mismas acepten y reproduzcan esas normas. Ejemplo: la industrias del ocio (culturales) o la interiorización de que las cosas no es que te vengan impuestas desde el poder, es que son así y no hay vuelta de hoja.
La coerción social produce malestar social. Frustración ¿es que no podemos reaccionar, cambiar las cosas? Y es ahí donde los sesgos actúan y el malestar social se vuelca en el chivo expiatorio. Un subgrupo social (inmigrantes, estudiantes de IE University, musulmanes…) al que achacaremos la raíz de los males (reales o imaginarios). En una democracia esto termina sustanciándose en el auge de “líder”, Trump, el jeta que nos dirá que lo que aquí falta es “mano dura”. Ya está, problema arreglado. Solo que normalmente esta clase de hiperliderazgos son un tiro saliendo por la culata. No arreglan nada, y muy a menudo empeoran la situación: el clima social se tensa, la división aumenta, el sistema se desestabiliza. Miren Minneapolis.
Sé que es imposible convencer a nadie con tan alambicados argumentos. Hay que ejemplificar.
¿Cómo generar malestar social? Vean esta estupidez de Sánchez y no solo Sánchez (hay otros países) de prohibir las redes sociales a menores de 16 años. ¿Funcionará? ¿Dejarán los adolescentes de perder las horas en Whatsapp y Tik Tok? Pues claro que no. Habrá, eso sí, más protocolos, más papeleo y más burocracia absurda. Más reglas, más zarandajas, más complicaciones. Más coerción social. Y es solo un ejemplo de las muchas reglas que atestan nuestra vida y nos alienan con la finalidad (deliberada o no) de convertir personas en administrados.
Somos los padres y los maestros los primeros responsables de que los niños moderen su uso del móvil. Y no es tan sencillo. Pertenezco a la primera generación española crecida delante de una tele. Amigos, para mí no había sábado mejor: por la mañana el programa infantil, con dibujos animados y series americanas de niños ejemplares amigos de un canguro, de un oso, de un delfín, del perro Rintintín o del caballo Furia. Luego Bonanza, palabras mayores. Por la tarde peli de aventuras y un largo espacio musical con las novedades del momento. A la noche, Informe Semanal (yo era un niño altamente politizado) y película que en caso de no mostrar rombos me tragaba hasta la medianoche. A mis padres les costaba Dios y ayuda arrancarme de allí. A veces lo conseguían y entonces salía a la calle con mis amigos o me ponía a leer. Otras, sus propios quehaceres, el cansancio, les podía. “Bah, deja que el niño mire la tele que al menos se está quietecito”.
De aquellos adolescentes australianos o de Florida con mascotas absurdas no me acuerdo más que vagamente y con nostalgia simpática (aunque no me extrañaría que acabaran con alguna preocupante desviación sexual por salir con osos y canguros en lugar de con gente normal). Lo que leí y los amigos, en cambio, me mejoraron. Moraleja: educar no es hacer ni lo que quiere el niño ni una ocurrencia surgida en La Moncloa. Es trabajoso y cansa. Y es que ser persona cansa.
7 febrero, 2026
Usted censura no tanto las opiniones sino los datos estadísticos que no le bailan el agua en materia de inmigración porque se piensa que las estadísticas son racistas.
Pues los datos son los datos, y si no le gustan ajos y agua.
El que no debe dejar que se expanda la tontería y la intolerancia por el mundo es usted señor Besa.
A ver cuánto dura mi comentario señor censor.
7 febrero, 2026
Vive en la inopia señor Besa. Le conviene estudiar un poco más el tema de la delincuencia en España a ver si se entera de dónde le viene el aire.
Ahora censúreme, al más puro estilo Franco.
8 febrero, 2026
Que vida más triste tienes
7 febrero, 2026
No se moleste en responderme. Me paso a los periódicos digitales Segovia al Día y Segoviaudaz. Son bastante más interesantes y objetivos que Acueducto2.
7 febrero, 2026
Te va a salir gota tanto comer gambas, pesao
7 febrero, 2026
Viva la tolerancia. Hace falta ser sectario y hasta con poca cabeza. Casi mejor que huya porque sus comentarios carecen de interés
7 febrero, 2026
Me da igual tu opinión Antonio. Hala, cierra la puerta.
7 febrero, 2026
Señor Besa ¿Está usted llamando delincuentes a los pobres? Muy clasista es esa afirmación ¿no cree?
7 febrero, 2026
Cómo resumen del largo artículo me quedo con que “ser persona cansa”. Tiene toda la razón del mundo.
Es difícil no dejarse llevar por el malestar creciente de nuestra sociedad donde el simple hecho de expresar una opinión en voz alta que no coincide con el escuchante o el lector genera una agresividad injustificada, con lo que llegará un momento en que el único que tenga derecho a hablar sea el que más chille o tenga más capacidad coercitiva que, de alguna manera acallara toda opinión que no sea la suya.
Creo que no es el modelo de sociedad que pueda ser conveniente ni deseable para ese ser pensante que pretende ser “persona”. Por supuesto que cansa
7 febrero, 2026
Vaya diarrea mental hay que tener para escribir tal cantidad de tonterías como las que ha escrito en este artículo.
¿Es una capacidad innata la suya o la entrena señor Besa?
7 febrero, 2026
Y digo yo.. qué atracción sienten algunos por ser ofensivos?
Por qué no discrepan o contra-argumentan en lo que quieran del artículo, sin descalificaciones?
8 febrero, 2026
El primero en ser ofensivo ha sido el señor que ha redactado el artículo (léaselo despacio).
Además el señor articulista reniega de las estadísticas oficiales que no le interesa escuchar en relación al origen de los delincuentes en nuestro país. Eso no es periodismo objetivo.
Y que vaya por delante que la inmensa mayoría de los inmigrantes son gente honrada que vienen a trabajar. Pero las estadísticas de delitos son tozudas, por lo menos las últimas que han publicado en Navarra.
Lo dicho, el primero que ha descalificado ha sido el señor Besa.
8 febrero, 2026
Y me temo que voy a seguir insultando un poco porque tanta cretinada ya es dificil de aguantar. Siempre es lo mismo. Criminalizar la inmigración. Chivo expiatorio. Las estadísticas oficiales desmienten radicalmente la correlación emigración – delincuencia. El aumento de la emigración no conlleva más delincuencia. En España, los delitos violentos han bajado, aumentando los relacionados con ciberdelincuencia, que en su mayoría son de carácter transnacional, y agresiones machistas por el endurecimiento de la ley. Por lo demás, está más que probado que el delito está correlacionado con el nivel de vida. Que la mayoría de delitos está perpetrada por extranjeros (muchos de ellos procedentes de territorio UE) solo es un reflejo de ese hecho. Es tan fácil de entender que el refutarlo no tiene otro sentido que evidenciar los sesgos internos de estos cuatro cretinos que comentan estas cosas, instrumentalizados por la ultraderecha (y que pacientemente tolero que se expresen por aquí). Un ejemplo, en la cárcel hay un porcentaje elevadísimo de enfermos mentales (más del 40%). ¿Los enfermos mentales son delincuentes? No, claro. El trastorno psiquiátrico apareja conductas disruptivas (violencia, drogas). Obvio. ¿Lo pillan? (Consejo. leánlo dos veces en voz alta a ver si así….)
8 febrero, 2026
“El insulto deshonra a quien lo infiere, no a quien lo recibe” (Diógenes El Cínico)
Aunque dudo que sepa quién era este señor, por muy profesor de filosofía que diga usted ser, le sugiero que se aplique sus enseñanzas.
Mal profesor es el que recurre al insulto para rebatir las ideas ajenas.
Que pase usted un buen día.
8 febrero, 2026
Pues entonces señor Antonio, me temo que usted está totalmente deshonrado
El Sr Besa, al menos en esta ocasión, “lo ha clavado”.
Y si encima consigue que “Comegambas” no aparezca más por aquí (ya utilizará otro nick) ya sería “la leche”.
8 febrero, 2026
la inmigración ordenada y de cultura occidental tiene ventajas demográficas y económicas innegables para España pero también costes reales en seguridad, vivienda y cohesión social que no se resuelven llamándolos «relato» o chivo expiatorio. Ignorar los datos no ayuda a pensar mejor la realidad: la complica.
Aplica V. al desgaire la Escuela de Frankfurt para explicar el rechazo a la inmigración como pura proyección de «coerción social», es simplista. Las preocupaciones (delincuencia, presión en servicios, cambios culturales) tienen base probada no solo frustración abstracta. No todo desacuerdo es «fascista» o manipulado: muchos ciudadanos perciben impactos reales en su día a día , están hartos del socialismo y de el comunismo; no funciona nada en España, ni luz ni trenes , ni educación ni descanso.
Miente V. cuando no reconoce esto:
En 2024, los extranjeros (alrededor del 18% de la población) representaron el 28,6% de los condenados, con una tasa de condenas de 14,6 por cada 1.000 habitantes extranjeros frente a 5,8 para españoles.
• En delitos específicos: altos porcentajes de detenciones por hurtos, robos con violencia y agresiones sexuales involucran a extranjeros en proporciones muy superiores a su peso demográfico (por ejemplo, en Navarra o Cataluña superan el 60-80% en algunos tipos).
• Estudios y balances oficiales confirman que los extranjeros delinquen entre 2 y 2,5 veces más que los nacionales en tasa ajustada.
De esto sabía un poco, pero se me ha olvidado mucho.
No hablamos de lo perjudicial, para la vivienda, el empleo o los servicios públicos
No se meta con Trump “el grande” hable un poco de Irán.
Por ejemplo, en las protestas de Irán (2025-2026), el régimen ha causado miles de muertos (cifras entre 3.000 y más de 30.000 según ONG como Amnistía Internacional y balances oficiales filtrados), con represión brutal contra manifestantes. Si se critica a Trump por «mano dura» en disturbios urbanos, ¿por qué silenciar masacres masivas bajo regímenes autoritarios? Parece que V. tiene un sesgo selectivo.
Su trufado le conocemos.
