La Granja rediseña su turismo y prepara unas Noches Mágicas de asiento con nuevas ubicaciones

No habrá fiestas de San Luis este año en La Granja pero sí Noches Mágicas. Samuel Alonso, alcalde del Real Sitio, presentaba el 22 de junio la nueva imagen de Turismo del Real Sitio de San Ildefonso, y al término avanzaba que ya está prácticamente cerrado el programa de las Noches Mágicas 2020 y que aparejará importantes novedades en adaptación de las medidas de “neo-normalidad”. Así, en los escenarios habituales como la Explanada del Palacio y Patio de la Real Fábrica, se procederá a habilitar patios de sillas. “También hemos pensado en eventos de más pequeño formato que ubicaremos en espacios de La Granja que van a sorprender a los vecinos”, explicaba. Recoletas plazuelas del pueblo que, debidamente “acordonadas” y habilitadas de butacas acogerán también espectáculos. Las fechas no varían y, de no haber cambios en la situación sanitaria, las veladas mágicas se realizarían como cada año durante el mes de agosto.

Respecto a la nueva imagen del turismo granjeño, en buena medida esta se centra en una nueva web y apps, cofinanciada por la Junta de Castilla y León y con un presupuesto de 45.000€, que incluye también la renovación señalética de nuevos recorridos urbanos y la grabación de varios spots promocionales, como el que abre la presente información.

Es el resultado de 10 meses de trabajo, empezando por el logo, a cargo del responsable de diseño de la nueva web, el granjeño David Rodríguez, que efectúa un homenaje a las fuentes, como icono turístico por excelencia de la Granja, pero también a los adoquines, a los mosaicos de la fábrica del vidrio, al monte… Incorpora también un apartado de tienda on line y abierto a todo el sector empresarial granjeño. De momento son libros del Real Sitio, productos de la fábrica de Cristales pero, a modo de ejemplo, en un futuro está también previsto vender judiones on line. También dispone de una útil agenda de eventos y un diseño altamente funcional y accesible que mejora sustancialmente la anterior web. Está desarrollado en la plataforma WordPress con la idea de que sean los propios técnicos de turismo los que gestionen los contenidos del sitio.

Recorrido señalizado hasta la Real Fábrica

El proyecto incorporará también nuevos elementos de señalización. Está previsto habilitar monitores táctiles en puntos estratégicos y la oficina de turismo, y también se crea un “circuito” señalizado específico con la idea de llevar visitantes del palacio al casco urbano granjeño con término en la Real Fábrica de Cristales. Según explicó Alonso, se erigirán cinco grandes cartelones en forja, acompañados de panel informativos, para señalizar una ruta desde Palacio a la Plazad de los Dolores, siguiendo hasta la Puerta de la Reina y terminando en la Real Fábrica.

Para más adelante, Turismo del Real Sitio presentará también su ofertas de teatralizaciones, con marcado protagonismo de la mascota Rux, eventos y novedades que persiguen “impulsar el sector terciario en nuestro municipio”, en un arranque de año crítico en el que el covid19 se ha llevado por delante y además de visitantes eventos como el Mercado Barroco, las fuentes (que no se correrán este año), la Granja Cup, las fiestas de San Luis…