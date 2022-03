4 Comments

El presidente de la Federación Empresarial Segoviana (Fes), Andrés Ortega, divulgó este 24 de marzo un comunicado acordado por unanimidad por el Comité Ejecutivo de la organización en la que salen al paso de las acusaciones vertidas por los representantes de la Confederación Empresarial Segoviana (Conferse), una organización patronal paralela creada recientemente por agrupaciones desgajadas de la Federación: Hotuse (Hosteleros), ACS (Comeciantes) y Aseac (Auxiliares de construcción). Según Ortega, que se declara partidario de evitar el intercambio de golpes, el comunicado se produce como consecuencia del hartazgo de los empresarios adscritos a Fes por “ver que un colectivo que no representa a nada, de repente aparece atacando su casa, la de todos los empresarios, la labor que hacen y su representatividad”.

En el nuevo episodio de la guerra entre empresarios, los de Fes han sacado la artillería para minimizar la representatividad empresarial de las agrupaciones que conforman Conferse, su capacidad de participación en las mesas del diálogo social y exponer públicamente las “importantes deudas” que tienen con la propia Fes por impago de cuotas.

Tras recordar que la Fes representa en Segovia a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) además de participar en su junta directiva “por trayectoria y destacado trabajo por las empresas” se refirió a la aspiración de Conferse de formar parte de los órganos de representatividad empresarial proclamando que “la representatividad viene dada y uno no se la puede arrogar” y remarcó que “nosotros no decidimos qué personas entran en las mesas. Está delimitado: la administración que corresponda, los dos sindicatos mayores y la representación empresarial, que es Fes. No puede haber más integrantes, lo dice la ley”, zanjó.

Ortega desveló a los periodistas la existencia de importantes deudas con la Federación de las asociaciones que denominó “colectivo disidente”. Explicó que la relación de deuda de Hotuse terminó en el juzgado dando la razón a la Fes y actualmente la asociación de hosteleros sigue haciendo pagos periódicos tras acordar ambas partes el fraccionamiento de la deuda.

En cuanto a la ACS, hay abierto un proceso judicial de reclamación de cantidades, aunque el presidente aseguró que la deuda viene de largo, antes incluso de que él mismo accediera a la presidencia desde la que —contó— “antes de optar por disolver la Agrupación, lo que hicimos fue darles oxígeno económico que hemos mantenido hasta hoy”, aunque subrayó que tras la decisión de abandonar la Fes “tienen que pagar el apoyo económico que les ha dado la Fes, todos sus socios”. Evitó cifrar la deuda aunque dijo que “es muy importante” para aproximar algo más cuando un periodista le preguntó si llegaba a los 90.000 euros “no llega a esa cifra pero es importante”, insistió.

Remató el repaso refiriéndose con desdén a la Agrupación de auxiliares de la construcción que “salió de Fes en 2012, no nos consta que tenga actividad y dejó una factura de cuotas sin pagar” que tampoco cuantificó.

Colectivos representados

El presidente de la Federación aseguró que la marcha de las asociaciones que formaron Conferse no impide dar cobertura de la Fes a los empresarios de esos sectores. Así, en el ámbito del comercio explicó que “hemos pasado de una agrupación como ACS con unos cien socios cuando estaba aquí a Fecose —de reciente creación— con algo más de 300 socios. En cuanto al sector de hostelería, anunció que se está creando en el seno de Fes una nueva asociación de hosteleros “que no aceptan la representación que se ha arrogado Hotuse” y subrayó la “amplia representación” de hosteleros adscritos hoy día a la organización socia de la Ceoe.