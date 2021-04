8 Comments

Las elecciones a la Comunidad de Madrid están poniendo muy de moda el famoso chascarrillo “evitar la política de bandos” haciendo referencia a la Guerra Civil para así presentarse ante el electorado como alguien “neutral” y situándose en esa equidistancia que muchos medios de comunicación reafirman ante una pseudo “independencia”.

Ahora entraré en lo que significa no ser de “ningún bando” históricamente, pero antes quisiera recordar que la política siempre ha ido de bandos, aunque algunos en algún momento aparentaran estar en bandos contrarios siempre estuvieron en el mismo. Grosso modo la política y sus propuestas se resumen en que o se está en el bando del respeto a los derechos humanos o no se está, y por mucho que nos quieran vender no existe un punto intermedio porque ese punto significa no estar.

Por otro lado apelar a “evitar la política de bandos” haciendo referencia a la Guerra Civil, es aplicar el reduccionismo o más bien el revisionismo histórico. Con sus virtudes y sus defectos, nuestra actual democracia también los tiene, la II República española fue un régimen democráticamente elegido que trajo consigo reformas importantes en materia de derechos para la ciudadanía. Una democracia que sufrió un golpe de Estado, que provocó una Guerra Civil de tres años y que acabó con una dictadura de 40 años que paralizó y eliminó todos los avances sociales conseguidos. “Evitar los bandos” no solo implica no reconocer el régimen democrático de la II República, sino que además implica blanquear los 40 años de dictadura franquista que vinieron después, donde miles de personas (sin una guerra por medio) perdieron la vida en defensa de la democracia. Así que sí, hay bandos.

Pero el revisionismo histórico que de un tiempo a esta parte se está haciendo en nuestro país y en nuestros territorios no se queda en el siglo XX, sino que lo hemos podido ver también en la historia de hace 500 años, en concreto con el movimiento comunero.

Paradigmático en este asunto, ha sido el papel del Presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes. Recordemos que una de las primeras medidas llevadas a cabo por el ilustre presidente fue cambiar la nomenclatura de la Fundación Villalar por el de Fundación Castilla y León. No digo yo que la Fundación haya sido ejemplo de funcionamiento y de buena gestión durante estos últimos años y que es obvio que necesitaba y necesita una reforma. Pero eso no se soluciona con un cambio de nombre borrando el de uno de los acontecimientos más importantes a nivel histórico de parte de nuestra tierra, se soluciona con el firme deseo de contribuir de manera transparente y pedagógica al interés por el que fue creada.

Antes del cambio de nombre la voluntad del propio presidente fue cerrarla bajo la excusa de que los fines con los que fue creada, crear un sentimiento de Comunidad, no habían sido cumplidos. No le quito parte de razón, teniendo en cuenta que Villalar solo identifica a una parte de nuestro territorio y que entiendo que la pertenencia a la tierra es directamente proporcional a lo que hace un territorio por sus gentes. Pero de ahí a intentar borrar parte de nuestra historia va un camino muy largo.

Lo ilógico de todo esto es como Luis Fuentes se ha ido apuntando al carro del 500 aniversario, no porque le importe de verdad, sino porque le da esa relevancia mediática de la que carece desde que es presidente de las Cortes, a excepción de cuando se monta el lío en los Plenos.

Pero el revisionismo histórico del movimiento comunero no queda ahí. Las Cortes de Castilla y León han decidido que Felipe VI sea el presidente de honor del 500 aniversario. Curioso cuanto menos, cuando el movimiento comunero se caracterizó por su oposición al rey Carlos y la política que inició con su reinado. Entre sus exigencias estaba la reducción de los gastos de la Corte y un aumento de los mismos para las necesidades del reino castellano. Un movimiento comunero que exigía un pago justo de los tributos porque se daba la paradoja de quienes más tenían menos pagaban (parece que hay cosas que nunca cambian). Un movimiento comunero que exigía más participación política incompatible con el absolutismo del rey Carlos.

“Estamos intentando sacar el debate político de una conmemoración histórica” decía Luis Fuentes en una entrevista. ¿Y que más político hay que exigir igualdad hace 500 años?

Castilla y León parece haberse unido al movimiento de la equidistancia, del revisionismo histórico que trata de transformar 500 años o 90 años después (en el caso de la II República) la historia de nuestro territorio, de nuestro país. De convertir la equidistancia en lo bueno.

Pues bien, cabe recordar que las mayores conquistas sociales de nuestro país no se han conseguido con equidistancias. Y por respeto a todas las personas que lucharon por hacer de los territorios un lugar mejor no merecen “evitar los bandos” sino reconocerlos y mantener y preservar los derechos conquistados por los que muchos dieron la vida por estar en un bando.