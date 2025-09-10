La Diputación reparte 10,5 millones en anticipos tributarios

La Junta de Gobierno de la Diputación de Segovia ha aprobado un anticipo de 10.526.542,64 euros correspondiente a la recaudación de tributos de los ayuntamientos de la provincia. Se trata del tercer abono ordinario del año, fijado en el mes de septiembre, tras los realizados en abril y junio.

El anticipo equivale al 22,5% de la recaudación tributaria de los consistorios para el ejercicio 2025. El ingreso ya está disponible en las cuentas de cada ayuntamiento, en función de la cantidad que les corresponde. Este sistema de pagos se completa con otro anticipo en diciembre y con la liquidación definitiva del ejercicio anterior, que se efectúa en febrero.

El modelo de anticipos fue aprobado por el pleno de la Diputación en 2017 con el objetivo de proporcionar liquidez a los municipios, especialmente del medio rural, para afrontar sus compromisos económicos sin tener que esperar al cobro efectivo de los tributos, cuyo periodo comienza en julio.

Además de los anticipos ordinarios, la Diputación contempla dos pagos extraordinarios en octubre y noviembre. El primero equivale al 90% de la recaudación efectiva hasta ese momento o de las liquidaciones recaudadas en periodo voluntario, siempre que superen los 2.500 euros. El segundo, previsto en noviembre, corresponde al 90% de la recaudación neta del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

Con este calendario, los Servicios Tributarios de la Diputación buscan garantizar un flujo de tesorería constante para los ayuntamientos de la provincia y asegurar la prestación de servicios municipales a lo largo del año