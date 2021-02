¿Habrá manifestación el 8M en Segovia? Si dependiera de la alcaldesa Clara Luquero, no. “Yo no convocaría una manifestación de 500 ni de 400 personas. No podemos descuidarnos y tener que afrontar una cuarta ola”, explicaba en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

La cuestión divide al feminismo nacional y también al local. Pesa en el ambiente la criminalización que se hizo al inicio de la pandemia de la gran manifestación madrileña del 8M, y considerada como un factor más en la aceleración de la irrupción del covid en Segovia. Ciertamente, no fue la única movilización de masas durante aquellos días, con partidos internacionales de fútbol y congresos de Vox, entre otros, pero de algún modo aquel 8M del covid sí se convirtió en combustible de primera para las diatribas entre izquierdas y derechas.

Todo indica, sin embargo, que contra el deseo de la alcaldesa, haberla la habrá. Otra cosa es qué grupos y entidades del fragmentado panorama feminista local le darán apoyo, y el poder de convocatoria que finalmente tenga. La Plataforma 8M de Segovia, tradicionalmente encargada de la convocatoria tiene previsto debatir el 26 de febrero la cuestión en una reunión previa.

De momento no hay plan sobre la mesa pero diferentes voces de la entidad recuerdan que en Segovia se han celebrado todo tipo manifestaciones. Por ejemplo, la de junio en defensa de la sanidad pública, acaso la más multitudinaria en tiempos del covid y que congregó a más de un millar de segovianos “perfectamente separados y cumpliendo los protocolos de distancia de seguridad”, recuerdan integrantes de la plataforma. También han celebrado movilizaciones la hostelería, los sindicatos, y en la última semana, dos, una a favor de Pablo Hasel (sobre 200 personas) y otra de Acción Ciudadana. En la provincia, las concentraciones a favor de la apertura de los consultorios rurales ha sido otra constante.

No hay datos claros sobre el impacto sanitario de estas movilizaciones. Sí parece evidente que todo lo que no sea no benefician, pero en el sentir de los “pro-manifestación” permiten seguir visualizando causas importantes. “No todo termina en el covid”, dicen, al tiempo que recuerdan que en general se pueden realizar sin poner en solfa medidas de seguridad. Pero lo cierto es que a fecha de hoy has serias dudas sobre quién auspiciará la marcha, divididos entre los que opinan que haciendo bien las cosas una manifestación es tan peligroso como pueda ser pasear por una calle concurrida, y las que como la alcaldesa, más bien consideran que no está la cosa para alegrías.