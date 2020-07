Juan Carlos I, donde tengas la olla…

Soy más bien monárquico porque me gusta la idea de que la jefatura del Estado quede fuera de la esfera de los partidos y tenga un mero poder simbólico y tradicional. Creo que eso es útil. El rey es un símbolo. En consecuencia debe ser ejemplar.

Ya está feo que -siguiendo una centenaria tradición familiar (es fama que su abuelo, Alfonso XIII fue el primer productor español de cine porno)- Juan Carlos I vaya con la bragueta caída, pero es del todo inaceptable que se maneje con fundaciones opacas y escamotee al fisco amparado en su inimputabilidad. Que ingrese comisiones de aquí y de allá -no siendo que estas sean contrarias a los intereses del Estado- me es indiferente. Lo que es imperdonable es que mientras yo voy con la lengua fuera por pagar impuestos, él se escaquea. Naturalmente todo esto hay que probarlo, y si se prueba, pues apeado de privilegios y condena al canto. Supongo que en el peor de los casos no irá al talego, por edad y por servicios prestados (que los ha habido, y bien buenos), pero que alguna multa si se le podrá calzar.

Y aquí paz y luego gloria. España está demostrando ser el país judicialmente más autónomo del mundo, el único capaz de, habiendo dolo y pruebas, enchironar a todo Cristo del rey a abajo, Messi incluido. Lejos de quienes lo ven un oprobio, para mí es un sello de calidad. A ver, alemanes, franceses… ¿cuántos ministros vuestros han acabado en el trullo (y anda que no los ha habido ladrones y asesinos)? Pues aprended.

¿Hay que retirarle el nombre de la calle como propone el concejal Galindo? Hombre, primeramente habrá que probarlo. En segundo lugar, que no sea un contribuyente ejemplar no quita que fuera el jefe de Estado bajo cuyo mandato emergió y se consolidó la democracia en España, algo en lo que el propio Juan Carlos I tuvo mucho que ver. Para mí es mérito más que sobrado. Yo no sé si Alexander Fleming estaba al día en el pago de impuestos o pegaba a su mujer, sé que inventó la penicilina. Con eso no quito hierro a lo de Suiza; simplemente señalo que hay un debe y un importante haber.

Lo que molesta de estas peticiones es el sectarismo que respiran. Si el emérito fuera Juan Carlos Borbón a secas, restaurador y primer presidente de la III República, ¿hubiera abierto el pico Galindo o habría salido a cuchillo a defender sus grandezas? En realidad, lo que pretende Galindo con toda licitud es laminar la monarquía y poner en la mesa el debate sobre la conveniencia de irnos a una república, como republicano que es. De paso, Galindo deja claro que el callejero es una pieza más para adoctrinar a los ciudadanos. Ser de IU, como ser terraplanista, implica creer en valores absolutos, que por supuesto son monopolio de los de IU.

En realidad, lo que se pretende es lo de siempre, encauzar el malestar popular ante un tambaleante y mediocre gobierno (el primero en el que participa IU) desplazándonos a otra batalla simbólica: ¿Monarquía o República? Especialmente ahora que toca oprimir a la clase trabajadora con una enésima subida de impuestos. Otra masacre empresarial, más paro, miseria y desigualdad. O sea que sí, como no era suficiente lo de Cataluña, nuestro debate candente es si hay que mantener el nombre de la calle o mejor cambiar de color la franja de abajo de nuestra bandera. No tenemos nada mejor que hacer. No señor…

Y para terminar, una inquietud que me desasosiega. ¿Qué cloaca del Estado es esa que mantiene en el mismo objetivo a Pablo Iglesias y al rey emérito? ¿Por qué cuando se habla de Dina se apunta a las cloacas del Estado y se le quita toda credibilidad, y en cambio cuando esa misma y supuesta cloaca pone micro a una amante real mal pagada (lo de mal pagada, según Corinna) hay que darle toda la veracidad? Yo recomendaría tanto a Juan Carlos como a Iglesias que compartan abogado, y en cualquier caso, que donde tengan la olla…