Relativamente imprevisto, los servicios de predicción no incluyeron la alerta amarilla en Segovia hasta bien entrada la tarde de ayer, estando previsto más bien lluvias generalizadas y nieve a partir de la cota 1.100, un fin de semana más el blanco cubre buena parte de Segovia. A primeras horas desde los municipios del alfoz se advertía de los problemas de circular, hasta en tanto no se pusieran en marcha los quitanieves, al tiempo que se trastocaba la programación de eventos al aire libre, especialmente los deportivos. La previsión marca lluvia para lo que queda del domingo y el lunes, con la cota de nieve ascendiendo y temperaturas máximas que podrían alcanzar los 11 grados el lunes.

Una semana más, pues, la provincia estará bajo la amenaza de fuertes crecidas de los hielos, cortes de carreteras y lo que ya viene siendo la norma es un invierno suave en cuanto a temperaturas pero extraordinariamente húmedo, agua. Las tormentas seguirán y con ellas la necesatria atención al estado de las carreteras.