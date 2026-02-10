Caída de árboles, incendios y gases tóxicos ponen a prueba al nuevo servicio de bomberos

Desde que el pasado 1 de enero comenzara a funcionar el Servicio de bomberos de la Diputación de Segovia, se ha puesto de manifiesto la necesidad de contar con un servicio propio que permita atender con criterio y buena realización el importante volumen de intervenciones con las que cuenta nuestro territorio. Y es que, en lo que va de año y con apenas cuarenta días de actividad, los bomberos de la institución provincial han realizado setenta y cuatro de diversa índole.

Sin ir más lejos, en las últimas veinticuatro horas han atendido cuatro avisos en diferentes puntos de la provincia, tres desde el Parque de Palazuelos y uno desde el de Boceguillas. El fuerte viento provocó en Navas de Riofrío la caída de árboles de grandes dimensiones en la vía pública. Los efectivos provinciales cortaron el árbol y procedieron a su retirada, avisando además a Unión Fenosa porque la caída había afectado al tendido eléctrico.

Las otras dos intervenciones realizadas desde el Parque de Palazuelos tuvieron que ver con la mala combustión de calderas y chimeneas. La primera en Los Ángeles de San Rafael, tras recibir un aviso por gran cantidad de humos en la caldera de la vivienda que afectaba a la estancia y las escaleras. Una vez en el lugar, se realiza la medición de gases y se detectan concentraciones muy elevadas de monóxido de carbono, con lo que se constata la mala combustión en el funcionamiento de la misma, de manera que queda precintada para evitar su uso, entregando a los dueños de la vivienda un acta preventiva de las acciones que pueden y no pueden hacer. Los bomberos de la Diputación proceden a ventilar la vivienda, comprobando que se deja en condiciones de habitabilidad.

Por último, esta madrugada se ha realizado una salida a Los Huertos tras declararse un incendio que afectaba a la conducción vertical de la chimenea, y que a su vez se encuentraba propagado a la cubierta de la edificación de planta baja y bajo cubierta habitable. Las labores de extinción fueron rápidas ya que el fuego se controló en escasos veinte minutos, pero las labores de saneamiento de la cubierta se prolongaro durante más de cuatro horas, ya que tuvo que ser descubierta parcialmente con el objetivo de eliminar puntos de temperatura que pudieran ser susceptibles de que se produzcan fuegos ocultos pasadas las horas. Así, sobre las 5:30 de la noche se dieron por finalizadas las tareas de extinción, dejando toda la zona en condiciones de seguridad, aunque no practicable para uso de vivienda, atendiendo a los destrozos que ha generado el fuego y que deben de ser valorados a posteriori.

Casi idéntico procedimiento se llevó a cabo por parte de los bomberos del parque de Boceguillas en un incendio registrado en la chimenea de una vivienda en Fresno de Cantespino, donde se procedió a realizar catas para refrigeración en zona aérea.

Son ya doce las salidas que se han realizado en estas semanas por la mala combustión en chimeneas y calderas, por lo que desde el SPEIS se hace un llamamiento a la población en relación al uso de este tipo de sistemas de calefacción recomendando sus limpiezas, así como la revisión por técnicos cualificados a efectos de que verifiquen si las instalaciones están bien ejecutadas o, por el contrario, tienen algún tipo de deficiencia.