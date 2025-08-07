22 Comments

La historia llevaba unos días cociéndose en el perfil de Facebook de Glenn Murray. Para amplificar su ya legendaria queja del “mal estado” del Acueducto de Segovia, al experto en la ceca y premio Hispania Nostra por su trayectoria en pro del patrimonio segoviano, no se le ocurre otra que hacerse con una piedra del muro del final del tramo elevado del monumento, en el Avendaño del Postigo, y anunciar que la subasta. Piedra que el historiador asegura que se encontró desprendida del muro hace tres meses para precisamente “medir” el tiempo de reacción de los munícipes. Como no pasaba nada (a pesar de sus reiteradas quejas en redes), finalmente y hace un par de días anunció su intención de ponerla bajo subasta en protesta por la falta de protección del Acueducto. Lo dijo públicamente en redes de modo que el ayuntamiento no tuvo otra que interponer la consecuente denuncia.

Diferentes medios nacionales -estamos en agosto- no han parado mientes en elevar a noticia a primera plana. En Malas Lenguas o Antena 3 Murray anunciaba que era una piedra de 17 kilos que se llevó tan ricamente a su casa, y que su idea era, visto que en 3 meses nadie se coscó del desaguisado, darle publicidad al hecho asegurando que está dispuesto a subastarla y donar el importe supuestamente conseguido a obras de caridad.

Una “murrayada” de cuidado, que le puede valer al historiador una sustanciosa multa de miles de euros, pues aunque la piedra no es absoluto ni labrada por los romanos ni tiene el menor interés (son piedras que se van renovando en función de las diferentes acciones de conservación del monumento), si forma parte de un bien patrimonial especialmente protegido, además de por el sentido común, por las ordenanzas municipales. A mayores, delito patrimonial, y en este sentido la Delegación Territorial de la Junta informa que se ha denunciado el hecho a la Guardia Civil por considerar que hay indicios de contravenir la ley en materia de comercio ilícito de bienes arqueológicos. De hecho, fue a resultas de esta denuncia que la Guardia Civil se personó en casa de Murray para recuperar la piedra.

Como siempre, discutibles por no decir nefastos, los métodos del californiano, rescatador en su día de la ceca segoviana., y empeñado en poner siempre en solfa la acción de las administraciones en pro del patrimonio (sea cual sea el color político, esto hay que admitírselo) que para él están siempre caracterizadas por la dejadez, negligencia e ignorancia supina de los políticos de turno.

En los mencionados programas de televisión, González-Salamanca, alcalde de verano y al que le ha caído el marrón, informaba que en el consistorio saben donde está todas y cada una de las piedras del monumento. “El Acueducto no está abandonado. Está perfectamente protegido y permanentemente vigilado”.

Si discutibles los métodos, hay una clara y eterna carencia en la preservación del Acueducto y es la falta de entendimiento de Junta y Ayuntamiento de Segovia para poner en marcha un plan gestor de protección del monumento, que es lo que está en el trasfondo de la queja de Murray. Ocurre que mal servicio se hace al patrimonio dando ideas al personal. Son cientos por no decir miles los restos romanos en España, acueductos, calzadas, termas… ¿Es viable, por ejemplo, proteger del incivismo todas y cada una de las piedras (estas romanas de verdad) de Confluenta? ¿Justifica el fin cualquier barrabasada sobre estas expuestas piedras? No parece, de donde esta vez Murray se ha pasado de la raya y en aras de la ejemplaridad se impone aplicar la ley y sancionar. Nadie puede llevarse a casa una piedra de un monumento, un historiador menos aún.