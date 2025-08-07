22 Comments

La historia llevaba unos días cociéndose en el perfil de Facebook de Glenn Murray. Para amplificar su ya legendaria queja del “mal estado” del Acueducto de Segovia, al experto en la ceca y premio Hispania Nostra por su trayectoria en pro del patrimonio segoviano, no se le ocurre otra que hacerse con una piedra del muro del final del tramo elevado del monumento, en el Avendaño del Postigo, y anunciar que la subasta. Piedra que el historiador asegura que se encontró desprendida del muro hace tres meses para precisamente “medir” el tiempo de reacción de los munícipes. Como no pasaba nada (a pesar de sus reiteradas quejas en redes), finalmente y hace un par de días anunció su intención de ponerla bajo subasta en protesta por la falta de protección del Acueducto. Lo dijo públicamente en redes de modo que el ayuntamiento no tuvo otra que interponer la consecuente denuncia.
Diferentes medios nacionales -estamos en agosto- no han parado mientes en elevar a noticia a primera plana. En Malas Lenguas o Antena 3 Murray anunciaba que era una piedra de 17 kilos que se llevó tan ricamente a su casa, y que su idea era, visto que en 3 meses nadie se coscó del desaguisado, darle publicidad al hecho asegurando que está dispuesto a subastarla y donar el importe supuestamente conseguido a obras de caridad.
Una “murrayada” de cuidado, que le puede valer al historiador una sustanciosa multa de miles de euros, pues aunque la piedra no es absoluto ni labrada por los romanos ni tiene el menor interés (son piedras que se van renovando en función de las diferentes acciones de conservación del monumento), si forma parte de un bien patrimonial especialmente protegido, además de por el sentido común, por las ordenanzas municipales. A mayores, delito patrimonial, y en este sentido la Delegación Territorial de la Junta informa que se ha denunciado el hecho a la Guardia Civil por considerar que hay indicios de contravenir la ley en materia de comercio ilícito de bienes arqueológicos. De hecho, fue a resultas de esta denuncia que la Guardia Civil se personó en casa de Murray para recuperar la piedra.
Como siempre, discutibles por no decir nefastos, los métodos del californiano, rescatador en su día de la ceca segoviana., y empeñado en poner siempre en solfa la acción de las administraciones en pro del patrimonio (sea cual sea el color político, esto hay que admitírselo) que para él están siempre caracterizadas por la dejadez, negligencia e ignorancia supina de los políticos de turno.
En los mencionados programas de televisión, González-Salamanca, alcalde de verano y al que le ha caído el marrón, informaba que en el consistorio saben donde está todas y cada una de las piedras del monumento. “El Acueducto no está abandonado. Está perfectamente protegido y permanentemente vigilado”.
Si discutibles los métodos, hay una clara y eterna carencia en la preservación del Acueducto y es la falta de entendimiento de Junta y Ayuntamiento de Segovia para poner en marcha un plan gestor de protección del monumento, que es lo que está en el trasfondo de la queja de Murray. Ocurre que mal servicio se hace al patrimonio dando ideas al personal. Son cientos por no decir miles los restos romanos en España, acueductos, calzadas, termas… ¿Es viable, por ejemplo, proteger del incivismo todas y cada una de las piedras (estas romanas de verdad) de Confluenta? ¿Justifica el fin cualquier barrabasada sobre estas expuestas piedras? No parece, de donde esta vez Murray se ha pasado de la raya y en aras de la ejemplaridad se impone aplicar la ley y sancionar. Nadie puede llevarse a casa una piedra de un monumento, un historiador menos aún.
7 agosto, 2025
Pues a mí me parece que ha sido una estrategia muy buena para que se conserve el acueducto como se debe y si Murray tiene todas las pruebas que dice tener, quien está en un apuro es otro.
7 agosto, 2025
El concejal ha mentido en la 6, esa piedra llevaba tiempo tirada, y los hierbajos y la basura que se ve no la recoge la gente especializada que dice el concejal.
7 agosto, 2025
Esperemos que Glenn Murray aprenda de una vez por todas que su modo de actuar tiene consecuencias legales. Por su culpa vendrá gente a robar piedras del acueducto como “souvenir”. Es un irresponsable.
8 agosto, 2025
Chiflado e irresponsable.
No fue “el salvador” de la Casa de la Moneda, participó junto a otras muchas personas -de todo signo y condición-en su recuperación, pero sí era el q más ruido hacía cuando no se hacía lo q él quería.
Estoy de acuerdo con que el acueducto no está en estos últimos años bien cuidado
8 agosto, 2025
7 agosto, 2025
7 agosto, 2025
Se le ha ido la pinza. Cosas de la edad. No todo vale. Y menos cometer delitos contra el Patrimonio.
7 agosto, 2025
Estos de la maza es que ni se enteran. Les pintan la cara y arremeten con el cartero. Los de antes porque tenían a la junta en contr y los de ahora tienen enfrente a su ignorancia, su incapacidad y los asuntos propios de la Rosalia. Turistas y pestazo a nasciturus del cerdo
8 agosto, 2025
Cuestión de opiniones señor Besa.
Ahora eso le digo, si llega a Juzgado y soy el titular me descojono y lo invito a un chato 😉
PD. Hay mucho culto historiador en esta guerrera y santa Ciudad que más vale que hicieran algo por la misma, amen de figurar en comanditas cerradas y título pomposo.
7 agosto, 2025
El concejal no sabe dónde meter la cabeza… dice que las piedras están vigiladas perfectamente, y resulta que esta llevaba más de dos meses rodando por la calle , niños y turistas jugaban y tropezaban … vamos a contar mentiras tralará jjjaajja
8 agosto, 2025
Qué bueno que todos hablemos del acueducto de Segovia. Glenn tiene horas de grabaciones de turistas subiendo al acueducto y ha documentado bien varios otros ataques. Llamarlo californiano es reducir la discusión a un enfoque ad hominem.
8 agosto, 2025
8 agosto, 2025
La falta de información es peligrosa, no aclara, entorpece y personaliza lo que ha de quedar en el debate sereno de los problemas. Lo del Acuerducto Edy de libro: entorpece y personaliza 2012, ante una “extraña operación” para llevarse un millón de dólares que daba American Exprés, la Junta me encargo el Plan de Gestión del Acueducto. Dadas las personalidades implicadas, había que hacerlo en secreto y con la sola colaboración del acceso a los Archivos Oficiales. Fueron varios meses de trabajar en solitario, hasta doce horas diarias, con el solo apoyo (magnífico) de colegas europeos presatigiosos. El resultado fue aprobado por UNESCO y hubo recomendación de la Junta al Ayuntamiento de que se siguieran los pasos orientados por el Plan. (Incidentalmente, dada la circunstancia y la evaporación del dinero, hubo que hacer el Plan cobrando la tercera parte de lo normal). Inmediatamente el Plan fue “bloqueado” y “secretalizado” por la Concejalía correspondiente del Ayujntamiento, curiosamente efe signo contrario al actual (a mi me parece siempre perturbador que los monumentos estén gestionados por los politicos). El Plan sigue en los cajones, “en los cojones, cabe decir”, se niega su existencia y se reclama que se haga uno (Sion saber que seria “uno nuevo”. Curiosamente, el Plan se explica en una publicación municipal que recoge las actias de un Seminario organizado por el Ayuntamiento (nadie lee). Lo de la piedra es de chiste: se trata de un resto insertado en un muro que “rompió” el Acueducto y que pudo pertenecer a la Ceca de Enrique IV. Lo de Glenn, seamos comprensivos y agradecidos a cuanto hizo por la Casa de la Moneda que fue mucho.
8 agosto, 2025
Podemos discrepar en el compromiso de las administraciones acerca del compromiso de las administraciones respecto a la conservación del patrimonio, pero lo que de verdad debiera preocuparnos es del incivismo e ignorancia de tantos con ciudadanos nuestros.
Valorar el patrimonio debiera ser una premisa sentida en lo más profundo de todos y cada uno de nosotros
8 agosto, 2025
“californiano” de nacimiento y español y más segoviano que muchos de los nacidos aquí señor Besa.
No creo que ir recordando procedencias por parido (ya sabe, quizá no, que es muy castellano el refrán: “no se es de donde se nace, sino de donde se pace”).
Por aquí hay mucho procedente vasco, riojano, cantabro… incluso catalán.
8 agosto, 2025
Nadie se ha preocupado tanto por el patrimonio de Segovia como este señor, que ni siquiera es segoviano..gracias a el tenemos la casa de la moneda y numerosa información sobre las monedas allí acuñadas por ejemplo..el ayuntamiento presume de saber en todo momento el estado y lugar de cada piedra del acueducto..pues entonces donde está las otras trespiedras que faltan al lado de la que ha devuelto Murray????..gracias a este señor ahora se cuidara más el acueducto y no digamos la campaña a nivel mundial para que se conozca el acueducto en todo el mundo, aunque esté abandonado..que los que pasean por Segovia lo ven día a día..y gratis
8 agosto, 2025
Glen Murray californiano y usted catalán señor Besa si no me equivoco. ¿No es así?
8 agosto, 2025
A quien había que denunciar es al ayuntamiento por haber tenido esa piedra tirada más de tres meses y no hacer nada por el acueducto que tanto dice ahora proteger..el acueducto y patrimonio lo tienen que cuidar los arquitectos, no los políticos que solo miran por sus intereses partidistas…hay muchos que se les llena la boca de España y luego no hacen nada por cuidar a esa España que tanto presumen y llevan en la pulserita….l
8 agosto, 2025
8 agosto, 2025
Es triste que haya que recurrir a este tipo de actuaciones , para que se hagan eco de algo obvio , como es la falta de cuidados y la permisividad en el entorno del acueducto . Nadie duda de que llamar la atención ha sido el objetivo de esta “subasta” , y más parece una venganza del ayuntamiento , las represalias que se van a adoptar . No es justo . Se aplican multas a la gente que cada día trepa por el acueducto , o produce daños en la sillería ??? No , eso sí se debería controlar .
8 agosto, 2025
El Sr. Murray no miente, el acueducto más patrimonio está muy descuidado. Aplaudo que es el único que ha sacado los colores al ayuntamiento!
8 agosto, 2025
Salvador de nada. Aspiraba a la dirección del Museo Casa de la Moneda y no lo consiguió. Desde entonces anda dando por saco. Por California tampoco deben quererlo mucho.