6 Comments

Antes, los ministros eran de otra pasta. Que se detectaba una intoxicación en una batea, le faltaba tiempo al ministro para volar a la Ria de Arosa y engullir de una sentada tres kilos de bivalvos ni que vinieran verdes y con gusanos. Que alguna malévola prensa -habitualmente británica- osaba poner en duda la insondable calidad de las paellas de Salou, el ministro (y sus periodistas) se tiraba diez días de chiringuito en chiringuito desafiando los trastornos digestivos. Hombres de “pelo en pecho”, o de lorza al viento, como ese Fraga braceando en calzones en la mar un 17 de enero en Palomares para demostrar al mundo que la radiación está sobrevalorada. Todo por la patria.

Alberto Garzón es de otra quinta. En realidad ha dicho dos cosas: que hay que comer menos carne y que las macrogranjas producen carne de mala calidad y que contaminan. “They polute the soil, they pollute the water and then they exports this poor quality meat from these ill-treated animals“, se explayaba el 26 de diciembre en The Guardian. Declaraciones que, junto con Djovovik le han valido el título de villano de la semana y, con Castilla de elecciones, se han saldado con una estampida de reacciones que incluso amenazan con abrir una cierta disensión en el Gobierno Sánchez, con el presidente lamentando las declaraciones e instando a hablar de cosas “de verdad importantes” para los abnegados castellanos y leoneses.

Pero ahí se equivoca Sánchez, pues el debate sobre la ganadería intensiva supone para Segovia el ser o no ser de su principal fuente de recursos: el sector ganadero y la industria cárnica. Claro que Sánchez, de eso, ni idea.

¿Qué son mejores, las granjas grandes o las granjas pequeñas?, se pregunta el segoviano Miguel Antona, “macroempresario” porcino devenido el imposible paladín de las llamadas macrogranjas. Porque, aunque tiene más razón que un santo y a todas luces es mejor una granja grande y moderna que tres chicas y de tocho, la batalla está perdida.

Está perdida porque para empezar, ya ni los ministros del ramo se molestan en saber de lo que hablan. No deben tener ni la más remota idea de lo qué es una granja, de la inmensa burocracia que entraña su gestión, del cúmulo de regulaciones que -para bien de todos- soportan. No tienen ni pajolera idea. No saben cuántos pueblos viven del sector, cuanto del PIB generan, cuánto come un cerdo, cuánto una vaca, cuánta agua beben y cuánta mean. Y sin ni idea del particular te venden la majarera causa de que todo ese percal se puede (y se debe) sustituir por ganado extensivo. Y que ese es el futuro. Es de locos. De verdad, de hacérselo mirar. Y de terror cuando uno piensa que esta fauna -me refiero al ministro- es la que nos tiene que negociar mejoras en la factura de la luz.

Esto es así. Hace ya un par de añitos, Garzón vio unas fotos gore de cerdos enfermos en un reportaje que ponía: “macrogranjas”. Y ya está. Atraviesa los campos y cuando huelen a nitrato arruga el ceño y dice:, “oh purines de las macrogranjas” (como si el estiércol de un diminuto huerto oliera a rosas). El ganado se tira pedos y es culpable del calentamiento global. Ya solo falta etiquetar este esquema mental bajo un sonoro sujeto llamado a triunfar mediáticamente: “macrogranjas”. Amigo Antona, no hay nada que hacer, la banalidad es cien veces más efectiva que la estupidez. Y cuándos se logra encapsular en un viral “macromeme” no hay fuerza humana que la pare. Somos así.

La ganadería, intensiva, extensiva o silvestre, es un problema complejo que, para empezar, debe ser planteado en términos de cuántas cabezas debe soportar el territorio (independiente de lo macro o lo micro). Pero es un problema ínfimo comparado a un ecologismo cutre que la prejuzga. Se embebe de juicios de valor anticipados y va por el mundo etiquetando lo correcto y lo incorrecto, generalizando a todo generalizar y, encima, con la fe del tonto que lo que dice no admite ni matiz. Es así. Palabra de Greenpeace, lo ha visto en el Facebook. Han encontrado el mantra sagrado: “macrogranjas”.

Técnicamente se llama falacia naturalista. Son esos mismos “ecologistas” que en los 70 migraban al campo porque la ciudad, la “macropolis” es un atentado ecológico frente a la aldea, la “micropolis”. Hasta que los argumentos científicos pesaron tanto que sus pastoriles mentes no tuvieron otra que admitir el error. No. La concentración, lo macro, facilita los mecanismos correctores de nuestra presión sobre el medio. Y con los cerdos y las vacas ocurre exactamente igual que con los humanos. Más es menos.

Pero amigo Antona, ya digo que nada qué hacer. Son como la comisión Belarmino, inquisidores que se niegan a mirar por el telescopio que les tiende Galileo porque eso obligaría a rectificar el paradigma: no, la tierra no se mueve, lo pone en las Santas Escrituras. Amén.

Dicho lo cual, advierto al personal que pocas cosas oirán en esta campaña que sean más vitales para Segovia y su futuro que el debate suscitado de rebote por Garzón. Y ya que estoy, no puedo por menos que recomendar a su partido que se pase por Basardilla, el único municipio segovianos regido por IU, y que le explique a Garzón el camarada alcalde qué grandes cosas hizo IU en bien de los ganaderos extensivos locales. Básicamente, rechazó renovarles los derechos de pasto y los adjudicó al mejor postor y a la empresa más gorda. Y se quedó tan pancho. La pela es la pela.