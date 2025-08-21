Fuentepelayo ultima el desfile de Carrozas en su 60 aniversario

Fuentepelayo se prepara para uno de los momentos más esperados del año: el gran desfile de Carrozas, que este 2025 cumple 60 años de historia. La cita tendrá lugar el próximo sábado 23 de agosto y contará con la participación de las principales peñas del municipio, que ultiman sus creaciones para sorprender al público.

La Asociación Carrozas de Fuentepelayo, constituida en junio de este año, ha tomado impulso para garantizar la continuidad de esta tradición festiva. El colectivo reúne a las peñas participantes y abre la puerta a la incorporación de vecinos a título individual. En las últimas semanas, la asociación ha reforzado su presencia en redes sociales y ha recibido mensajes de apoyo tanto locales como nacionales, entre ellos los del periodista José Ribagorda y el jugador de baloncesto de la Selección Española Juancho Hernangómez.

Como parte de los actos de aniversario, el municipio acogió a comienzos de agosto el ciclo musical CarROCKzas, con actuaciones de Rockódromo, Ruta 64 e Inmortal. Además, la exposición Carrozarte, abierta entre el 14 y el 18 de agosto en la Casa de la Cultura, reunió obras de Escombrarte realizadas con materiales reciclados, en sintonía con el espíritu creativo de las carrozas.

En el desfile del día 23 participarán las peñas Bare Nostrum, Pequeños Alborotaos, Kaluas, Ke-Tal, Nos llama la Barra, El Descontrol, La Tejada, Los Adyctos, La Trifulka, El Resacón, El Calentón y La Cuba, que llevan semanas trabajando en sus propuestas.

Con el respaldo del Ayuntamiento de Fuentepelayo y de diferentes colaboradores, la organización confía en que esta edición sea una de las más recordadas, tanto por la calidad de las carrozas como por el entusiasmo popular que ya se percibe en el municipio.

La asociación invita a vecinos y visitantes a sumarse a esta cita, que convertirá de nuevo las calles de Fuentepelayo en un escenario de color e ingenio.