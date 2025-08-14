La Superliga Segoviana de fútbol 11 no llegará a disputarse esta temporada. Según ha podido conocer Acueducto2 por fuentes cercanas a la organización, la totalidad de los equipos inscritos ha decidido retirarse, dejando sin contenido la categoría masculina antes de su arranque oficial.

La competición, presentada hace apenas cuatro meses como una alternativa a las ligas federadas, mantenía su calendario para fútbol sala y un reducido grupo de clubes femeninos “en torno a cinco o seis”, precisan las mismas fuentes, pero pierde por completo el bloque masculino.

Entre las razones, las fuentes apuntan a “la falta de confianza de algunos clubes en el proyecto y la dificultad de romper con las competiciones tradicionales”, lo que ha llevado a que incluso equipos que inicialmente habían mostrado interés se bajaran del plan. “El fútbol 11 se nos ha caído entero”, admiten.

“Es una pena, porque estaba todo listo para empezar”, lamentan desde el entorno, que no descarta recuperar la Superliga masculina en la próxima campaña “siempre que se cuente con las condiciones necesarias y el respaldo de los clubes”. Mientras tanto, el estreno del formato se limitará al fútbol sala, que se mantendrá como banco de pruebas para evaluar su viabilidad.

Impacto en el colectivo arbitral

Por su parte, el colectivo arbitral sí ha dado un paso adelante. “La asociación de árbitros está constituida”, según apunta que rondaría los 25 colegiados. Aunque se reconoce que “por nuestra parte no hay ningún problema” en que los árbitros mantengan su vinculación federativa, sí podría haber trabas desde la propia Federación.

En los últimos días se han captado colegiados, “la mayoría federados”, y está previsto organizar un curso inicial “para que los que entren y, si hay alguno nuevo, vaya cogiendo cómo funciona todo”.

El nuevo colectivo asegura que, en principio, podrá cubrir las necesidades de la liga, aunque admiten que en momentos de bajas o picos de partidos podrían requerir refuerzos puntuales.