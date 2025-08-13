free web stats

Festivos para 2026 en Palazuelos de Eresma

Posted By on 12, Ago, 2025

El pleno de agosto del Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma aprobaba los días festivos de carácter local en 2026, son dos para cada uno de los tres núcleos de la localidad.

Palazuelos:

  • Lunes 15 de junio (San Antonio)
  • Lunes 26 de octubre (San Frutos

Tabanera del Monte:

  • Lunes 22 de junio (San Juan)
  • Lunes 5 de octubre (Ntra. Sra. del Rosario)

Santa María de Robledo

  • Viernes 17 de julio
  • Sábado 25 de julio (Santiago Apóstol)
