11 Comments

Como hace el portavoz y vicepresidente del Gobierno regional, Francisco Igea, trataré de ceñirme a la moción de censura que nos atañe, la de Castilla y León, sin meterme en más charcos, que luego me salen las ganas de preguntarme por quién es el que diseña las estrategias que llevan a presentar iniciativas de esta gravedad que no se tienen en pie ni siquiera el tiempo que tarda en producirse su convocatoria oficial. Pero hombre, estas cosas tienen que estar aseguradas de antemano y previstos los movimientos del atacado. Con lo que desgastan estas maniobras, más si se hacen en mitad de una pandemia, más si parecen estar fuera de lugar y momento y más aún si encima acaban dejando la idea de que hay cierto desprecio a la ciudadanía…

Pues nada. Sólo de la de Castilla y León, que si acaba, como parece, en intento frustrado, obligará a los socialistas a trabajar, y mucho, en la recomposición de la figura del secretario regional, Luis Tudanca, que ya le digo que estas cosas hacen que se queden montones de pelos en la gatera cuando se llevan a cabo sin la preparación adecuada.

Porque si esto acaba como aparenta, lo que parece que va a lograr la moción de marras será evidenciar un poco más las ansias de gobernar que atenazan a los socialistas desde que ganaron las elecciones pero no el Gobierno y, de paso, aportar nuevos bríos a la coalición PP-Cs en el Gobierno de Castilla y León, aunque sólo sea porque les han espoleado. Un pan como unas hostias se ha llamado esto siempre en Castilla (y en León también, creo).

Quedémonos, no obstante, con los milagros que obran estas cosas. Por ejemplo, hay que tener mucha horchata en las venas para no conmoverse y emocionarse viendo a Francisco Igea junto al portavoz del Grupo de Ciudadanos, David Castaño, y todos los procuradores de su grupo —“doce grandes”, dijo— proclamando la importancia de Ciudadanos como fuerza necesaria, la unidad del grupo regional y la firmeza de su compromiso para gobernar la Comunidad hasta el final del mandato con los socios que eligieron en su momento. Pero si Igea hasta situó sus “discrepancias” con Inés Arrimadas en un segundo plano para trabajar en bloque compacto en esta complicada situación. Y si la presidenta no viene a visitarle el lunes lo pasa por alto que será porque está liada con otras cosas como la ejecutiva de Cs, que también va a ser de aúpa.