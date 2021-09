4 Comments

El fiasco del Centro Logístico de Defensa fue, y así queda irremediablemente para la historia local, una rotunda metedura de pata política. Luquero y los suyos no supieron ver la oportunidad de construir un proyecto de ciudad, de aglutinar a la clase política, ni de ilusionar a la ciudadanía bajo la idea de lograr juntos algo realmente trascendente para las próximas décadas en una tierra necesitada de revulsivos económicos y anímicos. También, y sobre todo, eso es lo que más duele, se fiaron de “los suyos”, que les ocultaron que el Plan se había reactivado a velocidad de crucero porque en Moncloa ya tenían claro donde señalaba el dedo magnífico de Carmen Calvo arropada por “la sensibilidad del presidente”, que dijo entonces la cordobesa. Pues eso, ni lo vieron llegar, ni se movió un dedo para intentar captar 1.500 puestos de trabajo nuevos y encima, el PCMASA con sus dos centenares de empleos civiles, amén del personal militar y sus familias también se ve obligado a trasladarse a Córdoba.

Cuando algo así pasa, lo lógico es asumir el error —he oído que hay lugares donde hasta se dimite por cosas así, aunque debe de ser en el extranjero— y tratar de ofrecer segundas alternativas por ejemplo, acudiendo a Defensa y pidiendo otra instalación militar con la que paliar los daños. Después de dos reuniones con el Jeme sabemos que Defensa contempla “la posibilidad de estudiar la posibilidad” de que el cuartel —suena el del Mando de Artillería Antiaérea de Fuencarral— se instale en Segovia aunque, ojo, otras ciudades que quedan en idéntica situación también andan interesándose. Vamos, que no es fácil y que aquí, o se hace piña, o nos quedamos otra vez a verlas venir.

Pero el Gobierno del Ayuntamiento parece optar más bien por la confrontación. Hace menos de dos meses, el pleno provincial debatía una moción del Grupo socialista que proponía la implicación económica de la Diputación para sufragar el traslado de la unidad de artillería. PP y Cs tumbaron la iniciativa con el argumento de que el dinero de la institución debe destinarse a la provincia. El pretexto es discutible y quizá por eso hubo ampliación posterior por parte del presidente, Miguel Ángel de Vicente: “Que se garantice la implicación económica de todas las administraciones, incluida la estatal y que la ciudad presente un documento con un proyecto concreto para que podamos trabajar sobre ello”.

¿Conoce usted alguna administración que se comprometa en un proyecto de 12 millones sin que haya proyecto ni seguridad de que se llevará a cabo? Pues sabiendo esto, la alcaldesa se fue este jueves al despacho de De Vicente a plantear la misma reclamación de apoyo económico “a ciegas” aunque el presidente no cambió el criterio que expresó seis semanas antes, en el hemiciclo.

Luquero parecía buscar esa respuesta. La nota de prensa de tono elevado que emitió su Gabinete tras el encuentro y las declaraciones posteriores, además de tensar las relaciones institucionales cuando teóricamente se busca consenso, contienen todas las directrices de la estrategia fijada por los socialistas tras el enorme fiasco que fue lo del Centro Logístico. Consiste básicamente en tratar de repartir las responsabilidades a las administraciones gobernadas por el PP que qué quiere que le diga, hasta ahora son invitados de piedra en los asuntos de Defensa y Segovia. Seguro que se acuerda: “la alcaldesa gobierna y la alcaldesa lidera”.

En eso estamos. Lo que Luquero está pidiendo son cheques en blanco de la Diputación y a la Junta y hasta el silencio de la propia oposición municipal invocando el “desarrollo de la ciudad” pero a la vez, sin que nadie de ellos sepa como se negocia o sobre qué, sin participación de terceros en ninguna reunión o contacto con el Ministerio y sin obligarse a dar explicaciones. La alcaldesa quiere, en definitiva, que desparezca para este caso la oposición o, en caso contrario, tener asegurado a quien culpar si al final se produce otro fiasco, que es más que posible.

Ojo, el PP no tiene prisa tampoco y contempla su propia estrategia para este asunto ya que puede pasarse años recordando a Luquero el desastre del Centro Logístico y logrando rédito político de ello y sabe que el PCMASA no se ira de Segovia antes de 2030 por lo que aún pueden pasar algunos años hasta que Defensa decida si viene el centro de sustitución.

El Fernando cándido que habita en mi me susurra desde el hombro derecho que confíe, que al final los partidos y los políticos se harán responsables de sus obligaciones y acabarán poniéndose de acuerdo anteponiendo el interés general ciudadano, las administraciones, todas, soltarán la pasta y los del Mando de la Artillería Antiaérea y sus 600 efectivos se instalarán finalmente entre nosotros. Claro, que el Fernando del hombro izquierdo me ha llamado iluso y me ha hecho imaginar un complejo de edificios e instalaciones en pleno corazón de la ciudad, abandonado y cerrado durante las próximas décadas, así, tipo lo del antiguo regimiento.