El teniente de alcalde de Palazuelos de Eresma, Juan Sevillano, ha mostrado su preocupación por el incremento de vertidos incontrolados en los contenedores del municipio y en sus alrededores. En declaraciones a acueducto2, reconoció que este problema “desde que yo he llegado ha estado”, aunque ahora el Ayuntamiento ha decidido hacerlo más visible para concienciar a la población.

Sevillano recordó que el Ayuntamiento ofrece varias alternativas para la correcta gestión de enseres y podas. Por un lado, el punto limpio abre lunes, miércoles y viernes entre las 12:00 y las 13:30 horas. Por otro, existe un servicio de recogida a domicilio: “Si es un bloque de edificios, decimos que lo lleven al contenedor más cercano; en una vivienda unifamiliar, les pedimos que lo dejen en la puerta de su casa la noche anterior para que el furgón pase por la mañana”, previa llamada al ayuntamiento para organizar a las cuadrillas de trabajadores.

El problema, explicó, surge cuando los vecinos “tiran las podas donde les apetece”, lo que multiplica las horas de trabajo del servicio municipal y genera una imagen de abandono en las isletas de contenedores. Además, el teniente de alcalde advirtió que no solo se trata de residuos de los propios vecinos, sino también de personas de fuera del municipio. “Hemos encontrado gente de otros municipios que tira los escombros en nuestra zona”, explicó. Esa práctica, añadió, satura los contenedores y provoca acumulación de basura.

Por este motivo, Sevillano insistió en que “simplemente lo que buscamos es civismo”. Recordó que la opción de instalar contenedores específicos para podas se descartó porque “en otros municipios se ha comprobado que se acaban llenando de escombros y basura”, lo que obliga a los operarios a retirar residuos indebidos.

El edil apuntó que el problema se ha visto agravado en verano, con el incremento de restos de podas y césped. Aun así, subrayó que “el servicio está durante todo el año” y animó a los vecinos a utilizar los cauces habilitados para mantener limpio el municipio.