Un arquitecto sueña con levantar edificios; un obrero, que se le caen encima. Santos, que se presentó ante el juez como el arquitecto del gobierno obrero, cenó anoche solo en medio del solar. Palitos de surimi con lechuga romana y un sobre de mayo prima. Cerezas de postre. Nueve.

Cerdán, electricista de formación y estadista de Milagro, construyó la caseta común de la izquierda. Un espacio tan pequeño y desordenado como la cocina de un Erasmus. Entraba Bildu y parece que no cabía el PNV. Se rozaban Junts y ERC en el pasillo, y Sumar y Podemos hacían turnos para picar y picarse. Todo construido con muro visto contra el PP. Con materiales tan débiles que los tres “cerdancitos” salieron volando al primer soplido del lobby navarro. Las nueve. Echa de menos a Koldo en el bar Frankys. Pregunta a la mesa de enfrente si hay algún navarro, como en el primer día de campamento en Ávila. Iba a preguntar si había algún socialista, pero al final no lo hizo. Otra vez ese olor a lejía y ese sonido de puertas cerrándose. Tiene miedo de que sean “felipistas” del pasado, incluso del Lobato del futuro. El único político que ha ido de Soto del Real a la Comunidad de Madrid, y no al revés. ¿Los “indepes” se fueron ya? Piensa fantaseando con la idea de que alguien le vea como el arquitecto de la paz y del progreso que se siente. A la cama con luz y sin saber qué ha pasado en el Comité Federal.

Pues yo le cuento. Cambios en la Ejecutiva, que es el Gobierno del Partido que gobierna. Mensajes internos para la militancia. Para lo externo, queda el bochorno de haber elegido a un colaborador acusado internamente de “babosismo laboral” por trabajadoras. Lo denunciaba la prensa de izquierdas y él renunciaba. Parece que el director de castin de colaboradores es más de La Isla de las tentaciones que de First Dates. El “soy feminista porque soy socialista” es el nuevo “soy feminista porque tengo madre”. Pero ya no callan, sean putas o no. La Ejecutiva es votada por todos, menos por Page, que es el único cuyo puesto no depende de Sánchez. La sensación de la izquierda es que el gesto no es suficiente. Los socios callan como socios porque nadie quiere ser cómplice de que entre la derecha. Pensando en su apartamento más que en el edificio. El PP aporrea la puerta en su Congreso Nacional con la misma actitud que un matón de desokupa. Para neutralizar a Vox, Feijóo incorpora su alma a través de Tellado y Muñoz. “Si yo también soy Vox, Vox ya no es Vox”, rajoyza.

Los planos del arquitecto fallaron al olvidar el material del que está hecho el socialismo: El PSOE no pacta con nadie antes de las urnas porque tiene un proyecto ganador. Y después de las urnas, gobierna para todos, los que le han votado y los que no. Con Bildu se vive, pero no se convive. El nacionalismo no es de izquierdas. Un socialista es rico, no por tener un ático, sino porque cuando puede robar, no lo hace. Es educado no por su titulación, sino porque paga impuestos a conciencia. Es feminista porque no se va de putas. El PSOE pone a los mejores porque ser crítico no es ser desleal. Es un partido de gente honesta a la que hay que poner controles como si no lo fueran.

El solar que ha dejado el arquitecto y su cuadrilla grabadora dejan barro en la memoria USB y en soledad a Sánchez “La responsabilidad es mayor que la decepción”, cuenta el líder, y eso será suficiente para pasar este verano, pero no el siguiente. Hay que reconstruir el edificio.