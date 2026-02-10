El Comité Ejecutivo Nacional de VOX ha acordado que la candidatura del partido por la provincia de Segovia esté encabezada por Susana Suárez Villagrá, quien ya representó a la formación que lidera Santiago Abascal durante la anterior legislatura.

La candidatura de VOX por Segovia está integrada por un equipo decidido a liderar un cambio real frente a las políticas del bipartidismo que, según la formación, han condenado a la provincia al abandono, la despoblación y la falta de oportunidades. Desde VOX denuncian décadas de promesas incumplidas por parte de los mismos partidos, que no han sido capaces de ofrecer soluciones a los problemas de la provincia, como la pérdida de población en el medio rural, la falta de inversiones estratégicas y el deterioro de los servicios públicos.

Susana Suárez Villagrá es actualmente procuradora de VOX en las Cortes de Castilla y León. Es Técnico Superior en Informática y ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en la empresa privada, trabajando durante años en diversas multinacionales del sector de las nuevas tecnologías como técnica informática. En el ámbito político, ha sido alcaldesa durante seis años y concejal durante dos legislaturas, además de asesora en las Cortes de Castilla y León. En la actualidad, dirige el departamento intermunicipal de VOX a nivel nacional.

En el número dos de la candidatura figura Enrique Jiménez Vaquerizo, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es docente de Formación Profesional en el departamento de actividades físico-deportivas e investigador universitario en el ámbito de la neuropsicología de la educación aplicada al deporte. Cuenta, además, con una amplia experiencia en el mundo del entrenamiento, la preparación física y la promoción de hábitos de vida saludables.

El tercer puesto lo ocupa Claudia Triñaque Ibáñez, profesional de la comunicación y el marketing digital, especializada en inteligencia artificial aplicada a los medios de comunicación y a la transformación social. En el ámbito formativo, cuenta con los grados superiores de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, así como de Marketing y Publicidad. Además, es la coordinadora local de VOX en el municipio de Riaza.

La lista la completan César Benito Olmos, Noemí Garcinuño Herrero, José Ángel Rubio García, Silvia Arias Rodríguez y como suplentes Antonio Gascuñana Sánchez, Sol Martínez de Lagos Muñoz y Javier de Lucas Sanz.