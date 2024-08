El rey tomate en Martín Muñoz

De Tomata, de Río o de Río Liso, son esas variedades tradicionales de la Marca Colectiva del Tomate de Martín Muñoz de las Posadas que, junto a multitud de productos de la marca agroalimentaria de la Diputación de Segovia, Alimentos de Segovia, han sido el principal reclamo entre los asistentes a la VI Feria del Tomate que ha recibido la cuarta parada de la caravana.

Así lo ha recalcado la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez quien, acompañada del alcalde y también diputado provincial, José Antonio García, inauguraba la feria enmarcada en la cuarta parada de la Caravana de Alimentos de Segovia que promueve la institución provincial. Rodríguez y García, acompañados de varios hortelanos del municipio, han hecho entrega del tomate de honor al director del programa Agropopular de COPE y colaborador en La Razón, César Lumbreras (en la imagen), quien al igual que durante tres décadas ha dado voz y protagonismo a los agricultores y ganaderos, se ha acordado de ellos remarcando que “hoy quiero rendir un homenaje a los hortelanos actuales pero sobre todo a los antiguos que venían a vender a mi pueblo porque forman parte de mi infancia y de mi juventud, cuando un día sí y otro también los veía con sus burros y sus carros”.

Lumbreras, natural de la localidad vecina de Adanero, ha agradecido también la distinción al Ayuntamiento de Martín Muñoz de las Posadas porque “los tomates, las cebollas y las hortalizas de este pueblo forman parte de mi vida”, pero también su peluquero ‘Briscas’ “al que mi padre me traía bien agarrado para cortarme el pelo, algo que no me hacía mucha gracia”. El comunicador ha animado a los hortelanos a seguir con esta tradición y al consistorio a seguir celebrando esta feria que hoy ha inaugurado al son de la tradicional trompeta de latón de pregonero, recibiendo una sentida ovación de una plaza que registraba un lleno absoluto.

Tras el emotivo discurso, los asistentes se han deleitado con un gazpacho fresco, que han preparado varias voluntarias de la localidad junto a la Asociación de Cocineros de Segovia y su Provincia. Todos los presentes han podido refrescarse también con las cervezas artesanales de 90 Varas y los vinos de Bodegas García Serrano y Valmenia y han podido probar y adquirir otros deliciosos productos del resto de los 13 productores de Alimentos de Segovia que han conformado la feria -La Gloria Alimentación, Charcutería Gourmet Henar, La Manitas de Sacramenia, Ahumados Perser, Merche´s Galletas, Crema y Chocolate, mieles Entrehoces, y las queserías Moncedillo, La Dula de las Mesetas y Quesería de Sacramenia-. Por la tarde, la feria ha continuado con varias actividades populares como los juegos tradicionales en la explanada del Cardenal Espinosa, su ya tradicional cena de huevos con pisto casero, así como música en directo.

Próximas paradas de Alimentos de Segovia

Rodríguez instaba a participar en la quinta para de Alimentos de Segovia, que tendrá lugar el próximo 14 de septiembre en Valtiendas, enmarcada en la XVI Feria de la Vendimia, y que prevé continuar su recorrido por la III Feria de Alimentos de Segovia en La Faisanera, el 29 de septiembre; la Feria del Garbanzo de Labajos, el 5 de octubre; la Feria de la Hojuela y el Florón de Abades, el 6 de octubre; la Feria del Ganado de Navafría, el 10 de noviembre; y la Feria del Acebo de Prádena, el 7 de diciembre.