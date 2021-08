10 Comments

El pasado 30 de julio el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, emitía un decreto renovando el nombramiento de Marco Costa como director del Teatro Juan Bravo. “Hemos elaborado un informe jurídico y creemos que el nombramiento vulnera completamente las prerrogativas de mérito y capacidad, al tratarse de un traje a medida, de una colocación para un concejal del partido popular. Es por esa razón que vamos a denunciarlo ante la justicia”, explica el portavoz del Grupo Municipal Socialista Máximo San Macario.

El PSOE pasa así de las palabras a los hechos. Ya en abril, en plena tormenta por el caso Aguiar, el PSOE intentó contratacar poniendo la lupa en la persona de Costa, sorprendente fichaje del PP a la lista capitalina para las municipales 2019. Aunque Marco Costa lleva lustros como director in pectore del Juan Bravo, lo cierto es que hasta 2019 se desempeñaba administrativamente como “coordinador”, siendo su plaza real la de técnico al cargo del equipamiento del teatro, ostentando la condición de personal laboral por oposición. En diciembre de 2020 Diputación decide nombrar a Costa director del Juan Bravo, para lo cual se utiliza la libre designación de personal de confianza, nombramiento que se argumenta sobre la necesidad de una dirección más operativa ante el desajuste de programación motivada por el covid. La objeción principal del PSOE era entonces y vuelve a ser ahora que, en rigor, la plaza de director está equiparada a un funcionario de nivel A1 o A2. A eso añaden ahora lo cerrado del proceso de designación. “Debería haber ofertado la plaza en libre concurrencia”, estima San Macario.

Para el PSOE es un claro caso de “amiguismo” hacia un compañero de partido del PP. “No ponemos en duda la valía profesional de Costa pero eso no puede ocultar que es un puesto otorgado a dedo, y la contratación pública debe seguir otros parámetros”. “Creemos que hemos dado tiempo suficiente para que se subsanara esta situación, no solo no ha sido así sino que vuelven por sus fueros, es así que cumpliendo nuestra palabra vamos a proceder a denunciarlo y que la justicia diga”, concluye el portavoz de la oposición.