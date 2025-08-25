El Grupo Municipal Socialista criticó este lunes la gestión cultural del Ayuntamiento de Segovia, tras conocerse en la Comisión de Cultura que el Festival de la Cárcel no se celebrará este año. Según denunciaron, la decisión supone el desmantelamiento definitivo de un proyecto que el propio equipo de Gobierno había presentado como “medida estrella” para centralizar actividades culturales en la ciudad.

“Este año Festicarcel desaparece. Desaparece, además, sin ningún tipo de preaviso. Con compañías que ya habían sido reservadas desde el mes de abril nos encontramos en la situación en la que se desmantela el festival que fue la medida estrella que vendió el concejal el año pasado”, señaló su portavoz Clara Martín.

Los socialistas lamentaron que la justificación ofrecida por el Gobierno municipal sea la falta de presupuesto. “Aprobaron el presupuesto en el mes de abril. Esto solamente demuestra una falta de previsión absoluta”, subrayaron, al tiempo que recordaron que el festival se creó en 2024 tras eliminar citas tradicionales como el Festivalito de Nueva Segovia o la Magia de San Lorenzo.

Patrimonio

El PSOE también criticó la falta de ejecución de los fondos europeos vinculados al patrimonio histórico, que incluían actuaciones en la Plaza de Guevara, la iglesia de San Nicolás y la muralla. “La plaza de Guevara no se ejecuta, eso sí que nos lo han confirmado esta mañana. La iglesia de San Nicolás va por el mismo camino y la muralla o sale ya a licitación o los plazos son imposibles de cumplir”, advirtieron.

Sobre el caso de la Plaza de Guevara, insistieron en que el proyecto tenía un valor estratégico al permitir “generar recursos patrimoniales y poner en valor el patrimonio arqueológico de la ciudad en una zona fuera del eje tradicional”, además de diversificar el turismo. Sin embargo, recalcaron que tras dos años de tramitaciones el proyecto ha quedado enterrado.

Finalmente, apuntaron que esta situación podría poner en riesgo la ejecución de la subvención global de tres millones de euros del Plan Impulsa Patrimonio, concedida por el Ministerio de Turismo a las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad.