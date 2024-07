La novena edición de Huercasa Country Festival se celebrará este fin de semana en Riaza, con actividades programadas en el campo de fútbol Las Delicias y la Plaza Mayor. El festival, que comenzará a las 17:30 horas del viernes 5 de julio y concluirá a la 01:30 horas del domingo 7 de julio, ofrecerá música country, folk americana y Country Line Dance. Como en ediciones anteriores, se habilitará un autobús desde Madrid para facilitar el acceso al recinto.

El evento contará con un variado cartel de artistas y un ambiente único que combinará música, vida saludable y gastronomía en un entorno rural. Las actuaciones se desarrollarán tanto en la Plaza Mayor como en el campo de fútbol Las Delicias, donde se instalará un segundo escenario llamado “Harvest”. La programación del festival abarcará tres días, fusionando la mejor música country con una atmósfera especial.

El viernes 5 de julio, el festival recibirá a artistas como Kaitlin Butts, Myron Elkins, Summer Dean, Jenny Don’t and The Spurs, Jarrod Dickinson y Jo & Swiss Knife. Kaitlin Butts y Jenny Don’t and The Spurs ofrecerán actuaciones destacadas con sus estilos únicos, mientras que Jarrod Dickinson y Summer Dean presentarán espectáculos llenos de intensidad y autenticidad. Myron Elkins y Jo & Swiss Knife completarán la programación del primer día con sus propuestas innovadoras.

El sábado 6 de julio, tras las actuaciones en la Plaza Mayor de Angela Hoodo y Juaner Domínguez, el festival continuará con A Thousand Horses, The Wonder Women of Country, GospelbeacH, Los Nikis de la Pradera, Nat Myers y Meghan Maike. Cada uno de estos artistas aportará su estilo particular, desde el rock psicodélico de GospelbeacH hasta el sonido country de A Thousand Horses y The Wonder Women of Country, así como las propuestas distintivas de Nat Myers y Meghan Maike.

El festival también ofrecerá actividades familiares en Pioneertown, un espacio que recreará un poblado del oeste americano con diversas sorpresas. Además, se podrá disfrutar del Country Line Dance con Carolyn Corbet y una amplia zona gastronómica con opciones típicamente americanas. Huercasa, empresa hortofrutícola segoviana, patrocinará el evento junto con Bodegas Win Sin Alcohol y Emina, que aportarán su experiencia en vinos sin alcohol y sostenibilidad.

Los últimos abonos y entradas de día para Huercasa Country Festival están disponibles a través de su sitio web oficial y Wegow. El autobús desde Madrid saldrá del Intercambiador de Moncloa a las 16:00 horas y regresará al finalizar cada jornada.